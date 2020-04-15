SpaceX повторно отложила запуск Falcon 9 с интернет-спутниками

Компания сообщила, что старт был прерван автоматической системой.

Компания SpaceX отложила пуск ракеты Falcon 9, которая должна была вывести на орбиту 60 спутников «по меньшей мере на несколько дней».

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Как сообщает Florida Today, старт должен был состояться 16 апреля во Флориде. Спутники Starlink предназначены для обеспечения доступа к высокоскоростному интернету, передает kommersant.

15 марта пуск с мыса Канаверал был прерван за несколько секунд до старта. Компания сообщила, что старт был прерван автоматической системой и связан со сбоем процесса передачи данных.

Starlink - спутниковая сеть нового поколения, которая в случае успешного функционирования сможет обеспечить людей по всему миру широкополосным доступом в интернет.