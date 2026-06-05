Шмели способны решать сложные задачи без обучения: ученые провели интересное исследование

Без тренировок шмели самостоятельно решили задачу.

Сто лет назад психолог Вольфганг Келер доказал, что шимпанзе способны решать сложные задачи. Он повесил банан высоко, так что до него нельзя было дотянуться. Сначала шимпанзе сидели и думали, а затем сложили деревянные ящики друг на друга, чтобы достать фрукт. Как пишет Interesting Engineering, это стало доказательством интеллектуальных способностей животных.

Теперь к этому списку присоединилось насекомое. В частности, исследователи из Финляндии обнаружили, что шмели могут решать насекомую версию классической задачи "ящик и банан". То, что делает это достижение впечатляющим, очень просто - шмели не были никак обучены.

"Это была совершенно новая задача. Их поведение казалось целенаправленным, а успешные особи демонстрировали более целенаправленные схемы движения", - отметил главный автор исследования из Университета Оулу Акшае Бхамборе.

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Поэтому, чтобы проверить насекомых, команды из Университета Оулу, Университета Хельсинки и Университета Турку устроили гениальную когнитивную ловушку.

Шмелям поставили задачу добраться до синего искусственного цветка, который переместили на потолок прозрачной арены, за что они получали награду.

Без тренировок шмели спонтанно решили задачу, подкатив лежавший рядом мячик под подвешенный цветок и взобравшись на него, чтобы добраться до еды.

"Это, по сути, насекомый вариант классической задачи "коробка и банан". Животное должно осознать, что предмет можно переместить, а затем использовать в качестве инструмента для достижения иначе недоступной цели. В этом результате особенно поражает то, что такой вид спонтанного решения проблем теперь продемонстрирован у насекомого", - сказал Олли Лукола, доцент, старший автор из Университета Оулу.

Чтобы исключить более простые объяснения, такие как случайность или непосредственная визуальная привлекательность, ученые провели строгие контрольные эксперименты, среди которых была очень сложная схема, в которой целевой цветок был полностью скрыт от взгляда.

"Даже не имея возможности видеть свою цель, пчелы успешно доставили шарик в правильное скрытое место. Это доказало, что они не просто реагировали на визуальные сигналы, а выполняли намеренное, заранее продуманное решение", - подчеркнули в материале.

Бхамборе добавил:

"Анализируя поведение пчел в ходе чрезвычайно строгих контрольных экспериментов, мы смогли показать, что они не просто реагировали на визуальные стимулы или двигали шарик наугад".

В то же время Лукола отметил:

"Мы не утверждаем, что пчелы думают как люди. Но наши выводы показывают, что миниатюрные мозги могут генерировать гибкие решения новых проблем способами, которые мы только начинаем понимать".

Другие исследования ученых

Как писал УНИАН, в США обнаружили удивительного "крокодила-ведьму", напоминающего динозавра. Ученые описали животное как очень похожее на группу двуногих динозавров, известных как орнитомимозавры.

Также сообщалось, что у человека есть уникальные части тела, которые эволюция не может объяснить. В частности, исследователи не могут понять, почему размер яичек у разных представителей различается.

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