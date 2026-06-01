В США обнаружили вид странного 'крокодила-ведьмы', напоминающего динозавра: что с ним не так

Это существо получило название Labrujasuchus expectatus.

Палеонтологи под руководством ученых из Музея естественной истории округа Лос-Анджелес объявили об открытии удивительного двуногого беззубого родственника крокодила, жившего в триасовом периоде. Об этом пишет Discover Wildlife.

Это существо получило название Labrujasuchus expectatus, или "крокодил-ведьма", в честь старого испанского названия Ghost Ranch, "Ranchos de los Brujos" - места в штате Нью-Мексико, США, где были найдены его останки.

Ученые описали животное как очень похожее на группу двуногих динозавров, известных как орнитомимозавры. Как и эти динозавры мелового периода, Labrujasuchus ходил на двух ногах и имел беззубый клюв.

Видео дня

"Несмотря на свое поверхностное сходство с более поздними динозаврами, Labrujasuchus принадлежит к ветви архозавров, которая дала начало крокодилам, которые, как полуводные четвероногие животные с челюстями, полными зубов, не могли бы выглядеть более отлично от этого давно утраченного далекого родственника. Однако Labrujasuchus действительно очень похож на других архозавров из линии крокодилов триасового периода", - подчеркнули в материале.

Известно, что шувозавры - это группа клювообразных, двуногих архозавров, которые бродили по югу США в позднем триасе, от 235 до 201 миллиона лет назад. Он принадлежит к этой группе динозавроподобных и является еще одним примером того, как рептилии, жившие в этот период, экспериментировали с похожими планами строения тела.

"Мы видим, что многие успешные стратегии современных животных и нептичьих динозавров впервые появились еще в триасе, и шувозавры являются прекрасным примером такой конвергентной эволюции. Двуногость, несомненно, является уникальным путем для родственников крокодилов, но это путь, который уже хорошо проторен динозаврами, а впоследствии и птицами. Очевидно, что для этих животных он оказался успешным", - высказался главный автор исследования Алан Тернер.

Labrujasuchus - это лишь пятый обнаруженный вид шувозавра, но он заполняет пробел между двумя ранее обнаруженными шувозаврами из этого региона. Это было эволюционное звено, на которое рассчитывали палеонтологи, отсюда и название вида "expectatus". Несмотря на то, что существование животного типа Labrujasuchus можно было предсказать, открытие его останков является чрезвычайным.

"Мы хотели подчеркнуть, как работает палеонтологическая летопись. Находка одного шувозавра из раннего триаса и одного из позднего означала, что мы, палеонтологи, знали: вероятно, есть еще больше представителей промежуточного периода, которые ждут открытия и описания", - подчеркнул соавтор Нейт Смит, объясняя, как Labrujasuchus expectatus получил свое название.

Другие исследования ученых

Как писал УНИАН, ранее в затонувшем корабле, которому 400 лет, обнаружили контрабанду на крупную сумму. Как оказалось, корабль перевозил шведские пушки и серебряные слитки с территории современной Боливии, что может свидетельствовать о незаконной торговле на атлантическом побережье Европы.

Также сообщалось, что в Румынии обнаружили 3000-летний клад с золотом, который может переписать историю бронзового века. Эта находка может изменить современные представления о бронзовом и раннежелезном веках на территории страны.

Вас также могут заинтересовать новости: