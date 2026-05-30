У человека есть уникальные части тела, которые эволюция не может объяснить: о чем идет речь

Исследователи не могут понять, как это возможно.

Человеческое тело - это механизм, чьи многочисленные составляющие - от микроскопических деталей наших клеток до конечностей, глаз, печени и мозга - формировались постепенно в течение четырех миллиардов лет. Однако ученые не могут понять, почему именно мы эволюционировали в такую форму. Об этом пишет The Independent.

"История эволюции рассказывает нам, как, начиная с простых истоков, формировался каждый вид, когда к его "чертежу" добавлялись отдельные компоненты, составляющие живое существо. Если мы поднимемся по эволюционному дереву жизни, то сможем проследить извилистый путь, пролегающий через все более специализированные ветви, к которым принадлежит тот или иной вид. Например, мы, люди, были животными, прежде чем стали позвоночными; млекопитающими, прежде чем эволюционировали в приматов, и так далее", - объясняют в материале.

Отмечается, что группы видов, с которыми мы делим каждую из этих ветвей, раскрывают порядок появления частей человеческого тела.

Видео дня

Тело и кишечник (изобретения ветви животных) должны были появиться раньше позвоночника и конечностей (ветвь позвоночных); молоко и шерсть (млекопитающие) появились раньше ногтей (приматы).

В частности, исследователи не могут понять, почему размер яичек у разных представителей различается.

"Взрослые самцы черно-белой абиссинской колобусы и макаки-бонет имеют примерно одинаковый размер. Но, как и у шимпанзе, людей и горилл, у этих похожих обезьян яички имеют кардинально разный размер. Яички колобусов весят всего 3 грамма. Зато яички макак весят целых 48 граммов", - подчеркивает The Independent.

По словам ученых, большие яички могут быть эквивалентом хвоста павлина – бесполезными сами по себе, но привлекательными для самок.

"Но, пожалуй, наиболее вероятное объяснение связано с тем, как они спариваются. Самец колобуса яростно соревнуется за доступ к гарему самок, которые будут спариваться исключительно с ним. Макаки, с другой стороны, живут в мирных смешанных стаях из около 30 обезьян и имеют другой подход к любви, где все спариваются со всеми: самцы с несколькими самками (полигамия), а самки с несколькими самцами (полиандрия)", - объяснили в публикации.

А как насчет человеческого подбородка?

Человеческий подбородок уже давно является предметом споров среди ученых. Исследователи предполагают, что он мог эволюционировать для укрепления челюсти пещерного человека во время боев.

Вероятно, подбородок эволюционировал, чтобы подчеркнуть величие мужской бороды. Он мог даже быть побочным продуктом изобретения кулинарии и более мягкой пищи, которую она давала.

"Однако интересно, что подбородок не встречается ни у одного другого млекопитающего, даже у наших ближайших родственников, неандертальцев. Благодаря уникальности подбородка Homo sapiens, хотя у нас есть богатый набор возможных объяснений его эволюционного назначения, при отсутствии конвергентной эволюции у нас нет разумного способа проверить их. Некоторые аспекты человеческой природы, возможно, обречены оставаться тайной", - отмечается в материале.

Другие исследования ученых

Как писал УНИАН, под автомагистралью в Италии обнаружили древние храмы и загадочные надписи. Первые артефакты были найдены во время проведения работ по разминированию, связанных с войной.

Также сообщалось, что в Египте спустя 94 года нашли вторую половину легендарного египетского колосса. Археологи обнаружили лежащий лицом вниз в земле известняковый торс высотой до четырех метров.

Вас также могут заинтересовать новости: