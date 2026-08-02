Дети 1970-х усвоили 5 строгих правил, которые зумеры сегодня отвергают

Современная жизнь требует переосмысления старых правил, поэтому молодежь просто отвергает то, что считает устаревшим.

Ценности, на которых воспитывались дети в 1960–1970-х годах, всё меньше соответствуют мировоззрению современной молодёжи. Об этом в статье для издания Yourtango пишет дипломированный эксперт по социальным отношениям Зайда Слабекорн.

Автор отмечает, что ценности формируют личность, поэтому люди болезненно воспринимают, когда последующие поколения отказываются от того, что для старших поколений было основой мировоззрения. В то же время каждое новое поколение формирует собственные представления об уважении, семье, личных границах и ответственности.

"Нет никаких сомнений, что с появлением каждого нового поколения его ценности будут меняться вместе с обществом, культурой, стилями воспитания и потребностями", – говорится в публикации.

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Слабекорн приводит конкретные ценности, которые считались безусловными полвека назад, но сегодня ставятся под сомнение новыми поколениями:

Уважение только из-за возраста. Раньше детей учили безоговорочно уважать старших только из-за их возраста и жизненного опыта. Сегодня же молодые люди чаще считают, что уважение должно быть взаимным и не должно оправдывать плохое отношение или злоупотребление авторитетом. Дети 60–70-х годов практически не спорили с учителями или родителями, а наказание воспринималось как неизбежное следствие ошибки. Сегодня же дети ожидают объяснения причин и задают вопросы старшим.

Семья превыше всего. Для детей так называемого "поколения X" семейные обязанности были безусловным приоритетом: семейные ужины, встречи и неразглашение семейных проблем считались нормой. А вот представители поколения Z, хотя и ценят близких, всё же на первое место ставят личные границы и нередко прекращают общаться с "токсичными" родственниками.

Семейные обязанности. Автор напоминает, что в прошлом дети нередко присматривали за младшими братьями и сестрами, выполняли значительную часть домашней работы или даже работали, чтобы помочь семье материально. Современные дети также имеют домашние обязанности, но требования к ним, как правило, значительно мягче, поэтому эта часть жизни ими уже не воспринимается как нечто сакральное.

Личная жизнь. Автор отмечает, что раньше семейные трудности, проблемы со здоровьем или финансовые затруднения почти не обсуждались за пределами семьи. Сегодня же молодежь гораздо более открыто говорит о своих переживаниях, ищет поддержки и делится опытом, даже в открытых постах в соцсетях.

Скромность. Автор отмечает, что поколение 60–70-х годов высоко ценило простоту и бережливость, тогда как современная молодежь более склонна к яркому самовыражению и открытости. В то же время автор считает, что полностью отказываться от преимуществ простого образа жизни не стоит.

Другие публикации о разнице между поколениями

Как писал УНИАН, поколение Х выросло в условиях большей самостоятельности, из-за чего его называют "поколением с ключом на шее". Они с раннего возраста осваивали практические навыки – от домашних дел и приготовления пищи до пользования стационарным телефоном и поиска информации в библиотеке.

В отличие от них, поколению Z, которое росло в эпоху технологий и повышенной родительской опеки, часто не хватает этих базовых навыков, что делает их менее самостоятельными во взрослой жизни.

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