Походы в кино, театр и на выставки могут быть ключом к более долгой жизни, - исследование

У любителей культуры организм биологически моложе на три года.

Новый рецепт здорового образа жизни? Проведите день в музее или вечер в театре – это может пойти на пользу вашему здоровью. Именно к такому выводу пришло недавнее исследование. Высокий уровень культурной активности, например посещение музеев, связан с более медленным физиологическим старением, улучшением показателей здоровья и повышением общего самочувствия у пожилых людей.

Ученые из Токийского научного института в Японии провели длительное исследование, изучая связь между культурной активностью и физиологическим (или биологическим) возрастом – показателем, который отражает, насколько хорошо функционирует организм, и может отличаться от фактического возраста человека, пишет Martha Stewart.

Они проанализировали данные 1899 взрослых людей, которые приняли участие в Английском лонгитюдном исследовании старения – постоянном популяционном исследовании, которое отслеживает репрезентативную для страны выборку взрослых людей в возрасте от 50 лет и старше, проживающих в Англии.

Видео дня

Исследователи собрали данные по 10 физиологическим показателям – пульсовое давление, диастолическое артериальное давление, объём форсированного выдоха, концентрация гемоглобина, фибриноген, гликированный гемоглобин, липопротеины низкой плотности (ЛПНП), индекс массы тела (ИМТ), сила хвата и скорость ходьбы. На основе этих данных был рассчитан комплексный показатель физиологического возраста.

Участники также заполнили анкету, в которой их спрашивали, как часто они ходят в кино, музеи или художественные галереи, а также в театр, на концерты или в оперу. По каждому пункту они отвечали по шкале от 0 (никогда) до 5 (два раза в месяц и чаще), в результате чего формировался итоговый показатель культурной активности от 0 до 15 баллов.

Исследование, опубликованное в журнале Journal of Epidemiology and Community Health, показало, что у людей с высоким уровнем культурной активности (посещения раз в несколько месяцев и чаще) физиологический возраст составил 66,9 года – на три года меньше, чем у людей с низким уровнем культурной активности (69,9 года).

Каждый дополнительный балл в показателе культурной активности был связан со снижением физиологического возраста на 0,085 года (31 день) – с учётом таких факторов, как доход семьи, занятость и хронические заболевания.

Авторы исследования предполагают, что культурная активность способна укреплять социальные связи, способствовать более здоровому образу жизни и улучшать психическое здоровье – а всё это может помочь замедлить темпы физиологического старения.

Несмотря на ограничения исследования, авторы отметили, что влияние культурной активности "может быть сопоставимо с регулярной физической активностью".

Это исследование подтверждает более ранние данные о том, что участие в творческой деятельности может помочь замедлить старение. Исследование, опубликованное в журнале Innovation in Aging, показало, что люди, которые занимались творчеством (пение, танцы, живопись, фотография, рукоделие, посещение художественных выставок, исторических памятников, музеев и библиотек) как минимум раз в неделю, замедляли процесс старения на 4% – то есть были биологически примерно на год моложе. Это тот же эффект, что даёт регулярная физическая активность.

При этом, авторы исследования из Токийского научного института в Японии признают, что их выводы могут объясняться обратной причинностью: то есть люди, которые изначально более здоровы, имеют больше возможностей участвовать в культурных мероприятиях. Также стоит учитывать, что в исследовании приняла участие относительно небольшая выборка – 1899 человек.

Ранее УНИАН сообщал про секрет самых крепких отношений.

Вас также могут заинтересовать новости: