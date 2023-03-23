Вихревые облака содержат более крупные и более мелкие частицы силикатной пыли и постоянно движутся.

Космический телескоп NASA имени Джеймса Уэбба обнаружил клубящиеся облака пыли на далекой планете, которая вращается вокруг двух звезд.

Экзопланета, известная как VHS 1256 b, находится примерно в 40 световых годах от Земли и вращается на большом расстоянии от своих звезд, что является идеальными условиями для детального наблюдения с помощью Уэбба, по словам Бриттани Майлз, научного сотрудника Аризонского университета и соавтора нового исследования, пишет CNN.

"VHS 1256 b примерно в четыре раза дальше от своих звезд, чем Плутон от нашего Солнца, что делает его отличной целью для Уэбба. Это означает, что свет планеты не смешивается со светом ее звезд", - сказала Майлз.

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Вихревые облака содержат более крупные и более мелкие частицы силикатной пыли, и облака постоянно движутся. Облака также очень горячие - достигают 1500 градусов по Фаренгейту (830 градусов по Цельсию).

"Более мелкие частицы силиката в его атмосфере могут быть больше похожи на крошечные частицы дыма. Более крупные зерна могут быть больше похожи на очень горячие, очень маленькие частицы песка", - сказала соавтор исследования Бет Биллер, профессор Эдинбургского университета в Шотландии.

Исследовательская группа также предположила, что силикаты, циркулирующие в этих облаках, периодически становятся слишком тяжелыми и выпадают в глубины атмосферы планеты.

VHS 1256 b имеет относительно низкую гравитацию, а это означает, что его силикатные облака остаются выше в атмосфере, где Уэббу легче их обнаружить.

Еще одна причина такого неспокойного неба - молодой возраст планеты - 150 миллионов лет.

Команда использовала наблюдения с двух инструментов на борту Уэбба, спектрографа ближнего инфракрасного диапазона и прибора среднего инфракрасного диапазона.

Поскольку планета вращается на таком большом расстоянии от своих звезд, исследователи смогли наблюдать ее напрямую, а не с помощью более широко используемого транзитного метода. Это когда планета проходит перед своей звездой, приглушая ее свет, что позволяет астрономам определить характеристики экзопланеты.

Новости науки и космоса - детали

Ученые обнаружили гигантскую планету, которая вращается вокруг маленькой звезды. Планету, которую астрономы увидели с помощью космического телескопа TESS, назвали "запретной", поскольку ее размер, не соответствует размерам своей звезды.

Космический телескоп Джеймс Уэбб сделал фото замечательного космического зрелища: по меньшей мере 17 концентрических пылевых колец, исходящих от пары звезд.

Две экзопланеты в планетной системе "Кеплер-138", вращающиеся вокруг красной карликовой звезды, являются "водными мирами". Космические объекты не похожи ни на одну планету Солнечной системы.