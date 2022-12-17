Объекты находятся на расстоянии 218 световых лет в созвездии Лиры.

Две экзопланеты в планетной системе "Кеплер-138", вращающиеся вокруг красной карликовой звезды, являются "водными мирами". Космические объекты не похожи ни на одну планету Солнечной системы.

По данным исследователей из Монреальского университета, вода на этих экзопланетах занимает большую часть площади. Ученые под руководством Кэролайн Пиауле ведут наблюдения за Kepler-138 c и Kepler-138 d при помощи телескопов Hubble и Spitzer.

При этом как таковой воды на объектах не обнаружили, а к выводу о составе экзопланет пришли, сравнив их размеры и массы с Землей. По их данным, объемы этих объектов более чем в три раза превышают объем Земли и имеют вдвое большую массу, а их плотность гораздо меньше.

"Раньше мы считали, что планеты чуть больше Земли – это большие шары из металла и камней, как увеличенные версии Земли, и поэтому мы назвали их суперземлями. Однако теперь мы показали, что эти две планеты, Kepler-138 c и d, довольно разные по своей природе, и что большая часть всего их объема, вероятно, состоит из воды", - заявил профессор астрофизики в Монреальском университете.

Сравка УНИАН. Экзопланеты - это планеты находящиеся вне Солнечной системы. Их можно обнаружить по периодическим изменениям лучевых скоростей центральных звезд под их гравитационным влиянием при движении по орбитам.

Как ранее сообщал УНИАН, 25 августа стало известно, что космический телескоп NASA имени Джеймса Уэбба первым в истории зафиксировал углекислый газ в атмосфере планеты, расположенной за пределами Солнечной системы.

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