С научной точки зрения, планета не должна была появиться.

Ученые обнаружили гигантскую планету, которая вращается вокруг маленькой звезды. Планету, которую астрономы увидели с помощью космического телескопа TESS, назвали "запретной", поскольку ее размер, не соответствует размерам своей звезды.

Как отмечает издание Space, какой-то "запретный" механизм позволил этой планете появится. При этом существование этой планеты противоречит всем теориям. С научной точки зрения, она не могла появиться.

Планета TOI 5205b вращается вокруг крошечного красного карлика TOI 5205. Она находится на расстоянии в 280 световых лет от Земли, а по размерам напоминает Юпитер. При этом обнаруженная планета всего в 4 раза меньше своей родной звезды.

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Ранее ученые находили газовых гигантов вокруг звезд класса М, при этом все они были значительно больше, чем красный карлик TOI 5205. Это открытие астрономов может перевернуть все представление о том, как формируются газовые гиганты как, к примеру, Юпитер.

Звезда TOI-5205 составляет всего 40% размера и массы нашего Солнца. А ее температура примерно в 2 раза меньше.

Шабхам Канодиа из американского Института Карнеги отмечает, что ученым непонятно, каким образом вокруг такой маленькой звезды смогла сформироваться такая огромная планета относительно размеров самой звезды. До этого случая ученые еще ни разу не находили газовых гигантов вокруг подобных красных карликов.

"Это запретная планета. Ее не должно существовать согласно нашим представлениям о формировании таких планет. Существование TOI-5205b расширяет наши знания о протопланетных дисках", – добавил он.

Планета настолько велика, по сравнению с размером своей звезды, что она закрыла собой 7% излучаемого света этой звезды. На сегодняшний день это самый большой показатель для планет размером с Юпитер, известных ученым. Примечательно, что планету удалось обнаружить лишь благодаря тому, что она проходила на фоне своей звезды и заблокировала часть ее света.

Ученые намерены продолжить вести наблюдение за TOI 5205b с помощью космического телескопа Уэбб для ее дальнейшего изучения. Они считают, что вскоре будет обнаружено еще много подобных планет.

Исследования космоса: открытия ученых

Телескопом имени Джеймса Уэбба обнаружены, как предполагается, шесть массивных древних галактик. Их астрономы называют "разрушителями вселенной".

Ранее команда немецких ученых из Института астрономии Макса Планка обнаружила новую планету, которая потенциально может быть пригодной для жизни.

В конце января 2023 года сообщалось, что астрономы обнаружили очень мощные быстрые радиовсплески, которые продолжают повторяться. Эти кратковременные события состоят из всплесков, которые выделяют больше энергии за миллисекунду, чем Солнце за три дня.

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