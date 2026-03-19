В Аргентине обнаружили металлические 'сокровища': масштабы находки поразили ученых

Основной ценностью месторождений является медь, которая крайне необходима современной технике.

Аргентина готовится к масштабному экономическому прорыву благодаря сенсационному открытию в горах: геологи обнаружили колоссальные запасы меди, золота и серебра в высокогорье Анд. Это крупнейшая находка в горнодобывающем секторе за последние тридцать лет, пишет портал Earth.

Совместная команда промышленных гигантов BHP и Lundin Mining в рамках проекта Vicuña обнаружила более 12 миллионов тонн меди. Кроме того, недра скрывают 80 миллионов унций золота и серебра. Это настоящий технологический джекпот, отметил генеральный директор Lundin Mining Джек Лундин и подчеркнул, что эти ресурсы фундаментально изменят будущее всей Южной Америки.

Особенно эксперты радуются находке меди, ведь она критически необходима для производства электромобилей. Без нее невозможно развитие "зеленой" энергетики.

Спрос на медь растет с каждым годом, и у Аргентины есть шанс стать ключевым игроком на мировом рынке уже к 2035 году. Раньше страну воспринимали преимущественно как сельскохозяйственное государство, но теперь приоритеты могут измениться.

Добыча принесет огромные доходы, считают аналитики, которые прогнозируют настоящий инфраструктурный бум. Деньги планируют направить на строительство школ и современных больниц, и отдаленные регионы Аргентины получат новую жизнь.

"У нас есть прекрасные возможности для продолжения развития горнодобывающего района с большим потенциалом", – заявил Дэйв Дикайре, генеральный менеджер проекта Vicuña.

Однако такой масштабный проект требует осторожности. Горные экосистемы очень уязвимы, поэтому экологи уже требуют строгого контроля за каждым шагом промышленников.

Какие новости о ценах на металлы

В настоящее время вольфрам демонстрирует значительно более быстрый рост цены, чем золото. За последний год его стоимость увеличилась более чем в шесть раз на фоне военных действий в Иране, поскольку этот металл является необходимым компонентом для производства вооружения.

В то же время наблюдается снижение цены на золото. Среди ключевых факторов этого спада стоит отметить укрепление доллара США и рост цен на энергоресурсы, что усиливает опасения по поводу инфляции и затрудняет прогнозы относительно снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США в ближайшей перспективе.

Кроме того, цена на алюминий снизилась после последних заявлений президента США Дональда Трампа о пошлинах. Администрация США рассматривает возможность пересмотра списка товаров, на которые распространяются таможенные сборы, с планами исключения некоторых позиций, мотивируя это заботой о потенциальных убытках для потребителей.

Вас также могут заинтересовать новости: