Биткоин обновил максимум с января: будет ли криптовалюта расти дальше, – Bloomberg

Активность инвесторов указывает на возможное рост курса биткоина до 85 000 долларов уже к середине месяца.

Курс биткоина впервые за более чем три месяца превысил 80 тысяч долларов на фоне роста азиатских рынков и оживления интереса инвесторов к рисковым активам.

Как пишет Bloomberg, в понедельник криптовалюта выросла на 2,1% – до $80 594, что стало самым высоким показателем с 31 января. Вместе с ней дорожали и менее крупные токены, в частности эфир.

Подъем на криптовалютном рынке происходит на фоне укрепления настроений инвесторов: индекс азиатских акций MSCI приблизился к историческому максимуму, зафиксированному в феврале – еще до начала войны между США и Израилем против Ирана. Позитивную динамику поддержали лучше, чем ожидалось, финансовые результаты технологических компаний.

По словам руководителя торговли деривативами в Азиатско-Тихоокеанском регионе компании FalconX Шона Макналти, активность инвесторов свидетельствует о "высокой уверенности" в возможном росте биткойна до $85 000 уже к середине месяца.

В то же время рынки получают противоречивые сигналы относительно ситуации вокруг Ирана. Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона начнет сопровождать суда, не вовлеченные в конфликт, через Ормузский пролив. В Тегеране же предупредили, что любое вмешательство США будут расценивать как нарушение режима прекращения огня.

Ранее биткоин достиг исторического максимума – более $126 000 – в октябре прошлого года, после чего несколько месяцев дешевел и в феврале опускался примерно до $60 000. С тех пор актив постепенно восстанавливается, в частности благодаря росту институционального спроса. По данным Bloomberg, в пятницу, 1 мая, биржевые фонды, инвестирующие в биткоины, получили чистый приток средств в размере 630 миллионов долларов.

Курс біткоіна – інші новини

22 апреля сообщалось, что биткоин вырос до максимума за 11 недель после заявления президента США Дональда Трампа о продлении перемирия с Ираном, что повысило доверие инвесторов.

А уже 27 апреля биткоин вырос до максимума с конца января, приближаясь к отметке в 80 тысяч долларов, на фоне противостояния между США и Ираном вокруг Ормузского пролива.

