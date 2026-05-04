Помидоры резко подешевели, картофель – дорожает: какие цены на овощи сейчас

Оптовые цены на помидоры в Украине существенно снизились за последнюю неделю. Если раньше томаты продавали по 160-180 грн/кг, то теперь их стоимость составляет 105-140 грн/кг. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Диапазон цен на огурцы расширился в сторону снижения – с 55-80 до 45-80 грн/кг. Подорожала пекинская капуста – с 45-50 до 50-55 грн/кг, а цветная, наоборот, подешевела – с 200-220 до 180-200 грн/кг.

Верхний предел цен на картофель резко повысился – овощ подорожал с 6-10 до 7-15 грн/кг. Практически вдвое подорожала белокочанная капуста прошлогоднего урожая – с 7-11 до 14-16 грн/кг.

Среди других овощей борщевого набора также выросла стоимость моркови – с 13-15 до 17-20 грн/кг и репчатого лука – с 5-8 до 7-9 грн/кг. Подешевели кабачки – с 105-115 до 88-95 грн/кг и баклажаны – с 100-180 до 70-90 грн/кг.

В фруктово-ягодном сегменте подорожала клубника – с 160-250 до 200-300 грн/кг. Диапазон цен на яблоки сузился с 18-50 до 22-45 грн/кг, а на груши – расширился с 50-130 до 40-135 грн/кг.

В Украине увеличилось производство помидоров оте чественными тепличными комбинатами, при этом спрос на томаты несколько снизился. Поэтому стоимость овоща также снижается – хотя и остается значительно выше, чем год назад.

А запасы репчатого лука прошлогоднего урожая, как и остальных овощей борщевого набора, в фермерских хранилищах подходят к концу. Поэтому лук в Украине подорожал впервые за долгое время.

