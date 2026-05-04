РФ ударила по Мерефе Харьковской области: есть погибшие и много пострадавших

В результате атаки повреждены жилые дома, магазины, СТО.

В результате вражеского удара по городу Мерефа Харьковской области погибли пять человек, 19 пострадали.

Обновлено в 12:28. По данным Харьковской областной прокуратуры, число погибших в Мерефе возросло до пяти, еще 19 человек пострадали.

"Погибли три женщины и двое мужчин", – сообщили в ведомстве.

По информации прокуратуры, ракетный удар по городу был нанесен около 09:35. Предварительно установлено, что войска оккупационной армии применили баллистическую ракету типа "Искандер". Зафиксировано попадание в дорожное покрытие.

Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что в результате атаки погибли четыре человека, еще 18 пострадали.

Он отметил, что, по предварительной информации, по Мерефе был нанесен ракетный удар.

По данным Синегубова, сначала было известно о четырех погибших и 16 пострадавших.

"Погибли 50- и 63-летние мужчины, а также женщины в возрасте 41 и 52 лет", – добавил он.

Позже число пострадавших возросло до 18. Трое раненых находятся в тяжелом состоянии.

"Еще 13 человек получили взрывные травмы средней тяжести. У двух пострадавших – острая стрессовая реакция. Все получают необходимую медицинскую помощь", – рассказал глава ОВА.

Говоря о последствиях атаки, чиновник заявил о повреждении не менее десяти домовладений, четырех магазинов, СТО, административного здания, двух автомобилей и заведения общественного питания. Продолжаются работы по ликвидации последствий.

Оккупанты активизировались под Купянском: что известно

Спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что россияне в последнее время активизировались на подступах к Купянску Харьковской области.

По его словам, в течение февраля-марта активность РФ под Купянском была пониженной, поскольку враг "зализывал раны" и накапливал потенциал для наступательных действий.

По информации Трегубова, большую роль в давлении оккупантов на Купянск играет населенный пункт Голубовка, расположенный севернее. Оттуда враг пытается проникнуть в город. Также осложнилась обстановка и к востоку от Купянска. Враг движется в направлении Купянска-Вузлового с трех направлений.

