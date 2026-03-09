Золото падает на фоне укрепления доллара: сколько стоит металл теперь

Доллар поднялся до максимального уровня за более чем три месяца.

Золото подешевело в понедельник, 9 марта. Одним из главных факторов падения цен на металл стало укрепление доллара, а рост цен на энергоносители усилил опасения по поводу инфляции и еще больше ухудшил перспективы снижения процентных ставок Федеральной резервной системы США в ближайшей перспективе, пишет Reuters.

По информации портала Investing, по состоянию на 9:34 золото продавалось по 5107, 96 доллара за унцию. Таким образом, 1 грамм металла стоит 164,76 доллара.

Отмечается, что доллар поднялся до максимального уровня за более чем три месяца, что сделало золото более дорогим для держателей других валют. При этом доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась до месячного максимума, что повысило стоимость хранения не приносящего дохода золота.

"Сегодня золото находится в невыгодном положении, несмотря на бурную ситуацию на рынке, поскольку трехзначные цены на нефть подталкивают доллар вверх из-за опасений по поводу инфляции и снижения ожиданий по поводу снижения ставок", - объяснил главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотер.

Цены на сырую нефть подскочили более чем на 20% до уровня выше 110 долларов за баррель, поскольку расширение войны США и Израиля с Ираном заставило некоторых крупных производителей нефти на Ближнем Востоке сократить поставки из-за опасений длительных перебоев в судоходстве через Ормузский пролив.

Инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система США сохранит процентные ставки на прежнем уровне. Золото, как правило, хорошо себя чувствует в условиях низких процентных ставок, поскольку не приносит дохода.

В то же время спотовая цена на серебро удержалась на уровне 84,42 доллара за унцию после падения более чем на 5% в начале сессии. Спотовая цена на платину снизилась на 0,1% до 2133,95 доллара, а на палладий – на 0,9% до 1610 долларов.

Цены на металлы - последние новости

24 февраля цены на недрагоценные металлы выросли, в частности, медь. Этому способствовало возобновление работы китайских рынков после празднования Лунного Нового года и оптимизм трейдеров в связи с возможным снижением пошлин США.

26 февраля медь неожиданно пошла вниз, потому что инвесторы ожидали восстановления спроса со стороны промышленных потребителей в Китае после празднования Лунного Нового года.

