Украинские дроны могут прилететь в Москву на парад 9 мая, - Зеленский

По его словам, давление на Россию необходимо усилить, чтобы она выбрала дипломатический путь прекращения войны.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия уже не так сильна, как казалось ранее. На запланированном параде в Москве 9 мая не ожидается показ тяжелой техники и существует угроза прилета дронов. Об этом глава государства сказал во время выступления на открытии VIII саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

Санкции против России нужно усиливать

"Россия объявила парад к 9 мая, но на этом параде не будет военной техники. Это будет впервые, если это действительно так, за много лет, когда они не могут себе позволить присутствие вооружения на параде. И украинские дроны также могут прилететь на этот парад. Это показывает, что они уже не настолько сильны, как раньше", - подчеркнул Зеленский.

Вместе с тем, как подчеркнул президент Украины, на Россию нужно продолжать давить, в том числе санкциями. Глава государства благодарен Европейскому Союзу за введение 20-го пакета ограничительных мер против России, но ограничения на российскую нефть, банки и т.д. нужно усиливать.

По мнению президента, идея снятия санкций неприемлема.

Летом Путин будет решать, что делать дальше

Глава государства напомнил, что Россия продолжает войну против Украины:

"Это лето станет тем моментом, когда Путин будет решать, что делать дальше: расширять эту войну или переходить к дипломатическим путям. И мы должны подталкивать его в сторону дипломатии".

Поддержка Украины должна продолжаться

Вместе с тем, как подчеркнул Зеленский, пока идет война, поддержка Украины должна продолжаться.

"Каждый пакет поддержки важен. Особенно - противовоздушная оборона. Также важны любые взносы в программу PURL. Нам нужны эти пакеты для PURL, которые помогут нам для защиты против ракет", - сказал глава государства.

Также он отметил, что Украина предлагает странам Европы заключить соглашения по производству дронов для объединения всех стран. Речь идет об украинских технологиях по производству дронов.

"Нам действительно нужно, чтобы в Европе была хорошая защита от потенциальных атак дронов в Европе. Эту защиту нужно обеспечить в воздухе, на земле и в море. Совместное производство - совместная защита", - добавил Зеленский.

Страны Европы должны быть вовлечены в переговоры с Россией

Кроме того, он призвал страны Европы сосредоточить внимание на том, что следует делать, если Россия не пойдет на завершение войны. Поэтому нужно продолжать давление. Зеленский отметил:

"Нам нужно найти рабочий дипломатический формат. Европа должна быть за столом любых переговоров. Мы находимся в контакте с Соединенными Штатами. Мы понимаем их видение и позицию, но стоило бы выработать один общий европейский голос для разговора с россиянами".

Празднование 9 мая в РФ

Как сообщал УНИАН, в Кремле решили минимизировать масштаб празднования Дня Победы в Москве, отказавшись от проезда военной техники. В Москве решили принять все меры по минимизации опасности в случае атаки со стороны Украины.

Недавно секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что Украина может устроить Путину парад, "максимально приближенный к боевым действиям".

