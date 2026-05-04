'ПриватБанк' обновил курс валют: сколько стоит доллар в понедельник

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 44,25 грн, евро - 51,81 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 4 мая, снизился на 10 копеек и составляет 44,10 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 51,90 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 43,50 гривни, а евро - по курсу 50,90 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по карте в "ПриватБанке" в понедельник не изменился и составляет 44,25 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня также остался на прежнем уровне - 51,81 гривни.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на понедельник, 4 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,91 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 5 копеек.

Что касается евро, гривна, в свою очередь, ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,60 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта ослабла на 14 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 4 мая, снизился на 5 копеек и составляет 44,15 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,65 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 8 копеек и составляет 51,88 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,15 гривни за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: