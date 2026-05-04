'Вы не по ту сторону Днепра': Келлог резко обратился к россиянам

Бывший представитель США считает, что Москва не достигает стратегических целей и несет значительные потери.

Бывший специальный представитель США Кит Келлог заявил , что России необходимо перейти к переговорам по войне против Украины, поскольку она проигрывает конфликт.

Во время эфира на Fox News Келлог также подчеркнул, что украинская сторона заслуживает признания за свою стойкость в войне.

Келлог заявил, что Россия несет масштабные потери и сталкивается с экономическими трудностями. По его словам, потери российских сил могут достигать 1,2–1,4 млн погибших и раненых.

Он сравнил ситуацию с советским выходом из Афганистана, отметив, что тогда потери были значительно меньше, но политические последствия – ощутимыми. В своем заявлении Келлог подчеркнул, что, по его мнению, "победа" для России должна была бы означать контроль над значительно большей территорией, в частности выход к реке Днепр.

"Когда вы смотрите на уровень его (Путина – УНИАН) потерь, сейчас он потерял около 1,2–1,4 миллиона погибших и раненых в этой войне. Они покинули Афганистан после потери всего 18 000. Так что у него есть проблема в экономическом плане. Я бы сказал россиянам: вы не выиграете эту войну, вы проиграете эту войну. Знаете, мое представление о победе заключается в том, что вы были бы по ту сторону реки Днепр", – заявил Келлог.

Другие заявления Келлога

Как сообщал УНИАН, ранее Келлог заявил, что НАТО, возможно, нуждается в замене, утверждая, что организация проявила себя "трусливой" и неэффективной во время конфликта с Ираном.

Перед этим Келлог заявил, что для достижения перемирия между Украиной и Россией кремлевскому диктатору Владимиру Путину придется признать, что он больше не получит никаких территорий.

