Украина должна бороться не просто за инвестиции, а за создание полных промышленных цепочек, – нардеп

Верховная Рада работает над созданием условий для привлечения инвестиций в промышленность, однако государственная поддержка должна предоставляться только тем проектам, которые предусматривают полный цикл – от добычи до переработки в Украине. Об этом заявил народный депутат, председатель подкомитета по вопросам промышленной политики Муса Магомедов.

Речь идет о законопроектах №13414 и №13415, которые предусматривают компенсацию части инвестиций через налоговые и таможенные инструменты для новых проектов в перерабатывающей промышленности. Парламент уже принял их в первом чтении, сейчас идет подготовка ко второму. Но необходимо доработать эти проекты с учетом экономических реалий и будущей безопасности, подчеркнул нардеп.

По словам Магомедова, бизнес предлагает уточнить подход и распространить стимулы только на те добывающие проекты, которые предусматривают дальнейшее обогащение и переработку сырья в Украине. "Если государство берет на себя риски добычи, то добавленная стоимость, рабочие места и налоги тоже должны оставаться здесь", – отметил он.

"Принцип доработки законопроектов должен быть следующим: государственная поддержка должна распространяться только на интегрированные проекты по добыче полезных ископаемых, если они предусматривают дальнейшее обогащение и/или переработку в Украине. И именно так вопросы ставят в своих обращениях к парламенту и народным депутатам украинские промышленные объединения и предприятия: не о стимуле для вывоза сырья, а о стимуле для полной цепочки добавленной стоимости. Кроме того, такая логика прямо совпадает с подходом ЕС: мыслить не "добычей отдельно", а всей цепочкой от mining до processing", – подчеркнул нардеп.

Отдельно, по его убеждению, должен появиться механизм возврата предоставленной выгоды. Если инвестор получил налоговую поддержку, но не ввел в Украине обещанную стадию обогащения или переработки в разумные сроки, или фактически сводит проект к экспорту необработанного сырья, льгота должна быть пересмотрена, а недополученные бюджетом суммы – доначислены.

Депутат подчеркнул, что добыча, обогащение и переработка являются единым экономическим циклом. В то же время действующая редакция законопроектов, по его оценке, базируется на административном разделении секторов и не учитывает эту логику. В результате существует риск, что Украина останется лишь поставщиком сырья без развития более глубокой переработки.

"Если закон стимулирует только финальную стадию, он разрывает производственную цепочку, которую должен был бы поддерживать", – пояснил Магомедов. И добавил, что такой подход не соответствует и практике ЕС, где развитие критического сырья рассматривается как полная цепочка добавленной стоимости.

Особое внимание депутат уделил конкуренции за инвестиции в условиях войны: по его словам, сейчас инвесторы сравнивают Украину со странами Центральной и Восточной Европы, где риски ниже, финансирование дешевле и условия более предсказуемы. В такой ситуации без государственных стимулов капитал может выбирать другие юрисдикции.

"Сырье будут добывать в Украине, но переработку и рабочие места инвестор перенесет туда, где экономика проекта выглядит лучше", – отметил он.

Среди предложенных изменений – введение четкого условия: государственная поддержка должна предоставляться только интегрированным проектам с полным производственным циклом. Также предлагается предусмотреть механизм возврата льгот в случае, если инвестор не реализует заявленную переработку в Украине. Контроль за выполнением таких условий должен быть заложен в законе с самого начала, чтобы избежать злоупотреблений.

"В военное время государство должно бороться не только за сам факт инвестиций, но и за то, где именно в цепочке будет создаваться добавленная стоимость. Если Украина берет на себя риски добычи, то она должна получать и результат, украинские рабочие места, украинские налоги, украинское обогащение и украинскую переработку. Единый производственный цикл не должен быть разорван. Поэтому поправки к №13414 и №13415 должны быть узкими по предмету, строгими по условиям и прозрачными по контролю", – резюмировал нардеп.