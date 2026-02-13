Алюминий упал из-за последенего заявления Трампа о пошлинах

Цены на железную руду также пошли вниз.

Цены на алюминий начали снижаться. Причиной удешевления стали планы президента Дональда Трампа сократить некоторые американские пошлины на сталь и алюминий.

Газета Financial Times со ссылкой на свои источники сообщила, что США пересматривают список товаров, на которые распространяются пошлины, и планируют исключить из него некоторые позиции, мотивируя это опасениями по поводу ущерба для потребителей.

В июне 2025 года Трамп удвоил импортные пошлины на сталь и алюминий до 50%. Пошлины и неопределенность в отношении их будущего нарушили поставки металлов на рынки США и мировые рынки.

В 7:45 по киевскому времени цена на алюминий на Лондонской бирже металлов упала до 3058,50 доллара за тонну.

По данным Bloomberg, цены на железную руду также снижаются. Рост запасов в Китае и более высокий, чем ожидалось, объем добычи бразильской горнодобывающей компании Vale SA усилили опасения по поводу профицита на рынке.

Так, фьючерсы на железную руду упали на 1,7% до 97,90 доллара за тонну по состоянию на 6:05 по киевскому времени.

Цены на металлы - последние новости

30 января цены на золото, серебро и медь резко упали после достижения рекордных максимумов на неделе. Инвесторы разнервничались из-за угасания надежд на агрессивное снижение процентных ставок в США и стабилизации курса доллара.

Уже 12 февраля цены на медь снова начали расти, подбираясь к новому рекорду. Металл поддержал прогноз сокращения предложения и ослабление доллара, несмотря на снижение спроса со стороны Китая в преддверии Лунного Нового года.

