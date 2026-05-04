Британцы испытали свою шахедобойку в пустыне: что это значит для Украины

Великобритания провела испытания своей ракеты-перехватчика "Шахедов" под названием Skyhammer на полигоне в Иордании.

Как пишет Defence Express, испытания проходили в пустыне и ракета успешно подтвердила свои характеристики, однако пока рано считать ее конкурентом украинских зенитных дронов.

За испытаниями в Иордании следил британский министр по вопросам оборонной промышленности Люк Поллард, сообщает UK Defence Journal. Комментируя результаты, он подчеркнул способность оборонно-промышленного комплекса Великобритании оперативно реагировать на современные вызовы, опираясь, в частности, на опыт войны в Украине и событий на Ближнем Востоке.

В то же время генеральный директор стартапа Cambridge Aerospace, разработавшего ракету-перехватчик, Стивен Барретт заявил, что Skyhammer сочетает в себе эффективность и относительную экономичность как средство противодействия воздушным угрозам, демонстрируя высокие возможности.

Как отмечают аналитики Defence Express, с технической точки зрения Skyhammer действительно обладает убедительными характеристиками: дальность действия до 30 км, скорость до 700 км/ч и максимальная высота перехвата до 4 км. Это делает его в первую очередь пригодным для борьбы с реактивными беспилотниками.

Впрочем, вопрос стоимости остается открытым. Использование миниатюрного реактивного двигателя, который в настоящее время является дефицитным, может существенно повлиять на цену. В результате Skyhammer выглядит скорее как нишевое решение для перехвата скоростных целей – например, российских дронов типа "Герань-5", и хотя такой подход имеет право на существование, он не является универсальным.

Ранее сообщалось, что Великобритания планирует поставлять эти перехватчики в страны Персидского залива. То, что их уже протестировали в Иордании, может выглядеть тревожным сигналом для украинских разработчиков, ведь свидетельствует о быстром насыщении рынка подобными решениями. Это происходит на фоне ожиданий открытия экспорта соответствующего вооружения, что может изменить баланс в этом сегменте.

Если еще год-полтора назад украинские зенитные дроны были фактически уникальным продуктом, созданным на основе реального боевого опыта, то сейчас к этому направлению активно присоединяются новые игроки – как стартапы, так и крупные оборонные компании, в частности Rheinmetall. Особый интерес к таким технологиям проявляют страны, стремящиеся быстро усилить защиту от ударных дронов, подобных иранским "Шахедам".

В то же время утверждать, что Skyhammer является прямым конкурентом украинских зенитных дронов, пока рано. Главное преимущество украинских перехватчиков – это возможность массового производства и относительно низкая стоимость. Зато британская разработка остается более специализированным решением с потенциальными ограничениями по цене и масштабированию.

"Главное преимущество дронов-перехватчиков от украинских компаний – массовость и доступная цена, тогда как Skyhammer – это довольно "нишевое" средство с возможными нюансами по стоимости и объемам производства", – отмечают эксперты.

Напомним, Минобороны Великобритании заявило об успешных испытаниях в Иордании противоракетных комплексов и пусковых установок Skyhammer. Речь шла о том, что они могут стать экономически эффективным средством ПВО для борьбы с ударными беспилотниками. Система Skyhammer производится британским стартапом Cambridge Aerospace, и правительство Великобритании подписало многомиллионный контракт на закупку этих ракет-перехватчиков и пусковых установок для британских вооруженных сил. Первый Skyhammer военные получат в мае.

