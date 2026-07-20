В Андах нашли потерянную святыню инков: чем она удивила археологов

Некоторые эксперты утверждают, что найденная цитадель - это Анкокагуа, священная крепость инков, упомянутая во многих летописях.

Археологи в Перу обнаружили в Южных Андах цитадель инков, в четыре раза превосходящую по размерам Мачу-Пикчу, с сотнями сооружений и тысячами артефактов. Как пишет Ecoticias, крепость Такрачульо, по мнению некоторых исследователей, связана с Анкокагуа, священной цитаделью, описанной в колониальных хрониках, но которую до сих пор не удалось отыскать.

По данным Министерства культуры Перу, крепость Такрачульо расположена примерно в 225 км от Мачу-Пикчу, на скалистом утесе в высокогорном ландшафте.

На протяжении десятилетий на этом месте фермеры пасли животных и выращивали картофель, а одно каменное ограждение использовалось как загон для альпак. Однако одна-единственная находка изменила все.

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В сентябре 2022 года археологи обнаружили около 3000 металлических пайеток из золота, серебра и меди, которые были захоронены сотни лет назад и позже были распознаны как украшения для церемониальной одежды, используемой элитой инков.

Именно это делает открытие таким значимым. Пайетки указывают на то, что Такрачульо был не отдаленным захолустьем, а церемониальным и политическим пространством, имевшим серьезное значение.

При этом Министерство культуры Перу утверждает, что данные из Такрачульо указывают на три основных периода заселения: 700–1000 гг., 1000–1476 гг. и 1476–1532 гг. По сути, Такрачульо не был построен в один момент, а затем заброшен. Он рос, менялся и использовался повторно на протяжении веков.

Может ли это быть Анкокагуа?

Некоторые эксперты утверждают, что Такрачульо – это и есть Анкокагуа, священная крепость инков, упомянутая во многих летописях – многие признаки совпадают. Анкокагуа в хрониках описывается как священная цитадель высоко на плато к югу от Куско, связанную с восстанием и сопротивлением после испанского завоевания.

Тем не менее, пока нет никаких доказательств, которые поставили бы точку в этом вопросе. На данный момент это сильная гипотеза, и на этом месте еще много нетронутых участков, зарезервированных для будущих исследований.

Ранее археологи провели раскопки вблизи Боденского озера в швейцарском Эшенце и обнаружили римское поселение, основанное более 2 тысяч лет назад.

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