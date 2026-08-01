Как регулярное употребление креветок влияет на уровень холестерина: результаты исследования

Креветки содержат много холестерина, но они не оказывают существенного влияния на уровень холестерина в крови, пишет verywell health.
AHA Journals отмечает, что их можно включать в рацион, полезный для сердца, поскольку они содержат мало жира и много белка:
1. Креветки могут повысить уровень как "хорошего", так и "плохого" холестерина
Mayo Clinic Proceedings предупреждает , что креветки могут повысить уровень липопротеидов высокой плотности (ЛПВП), которые способствуют выведению липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) из организма.
По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), повышенный уровень ЛПНП в крови может привести к образованию бляшек в сосудах, что увеличивает риск сердечных заболеваний, инфарктов или инсультов.
2. Ваш организм регулирует выработку, всасывание и расщепление холестерина в зависимости от его потребления
Издание пояснило, что когда вы потребляете холестерин, ваш организм адаптируется, посылая сигналы печени производить его меньше, пищеварительной системе – всасывать меньше, а также усиливая расщепление холестерина.
3. Замена продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров на креветки может способствовать снижению уровня холестерина ЛПНП
Насыщенные и трансжиры, которых нет в креветках, – это именно те типы жиров, которые могут повышать уровень ЛПНП и вызывать закупорку артерий.
В статье говорится, что к продуктам с высоким содержанием насыщенных жиров обычно относятся сливочное масло, говядина, жареные блюда, выпечка и мороженое.
"Замена этих продуктов на креветки может потенциально снизить уровень холестерина ЛПНП", – отмечает издание.
4. У людей с семейной гиперхолестеринемией уровень холестерина может повыситься сильнее
Издание отметило, что у большинства людей употребление креветок не вызывает существенных изменений уровня холестерина в крови.
Однако у небольшого числа людей наблюдается генетическое заболевание, называемое семейной гиперхолестеринемией, которое делает их более чувствительными к холестерину в продуктах питания, в частности в креветках.
5. Креветки могут быть полезны для сердца
Примечательно, что креветки не только содержат мало вредных жиров и много "полезных" жиров, но и отличаются низкой калорийностью, высоким содержанием белка, а также омега-3 жирными кислотами и селеном, которые полезны для сердца.
В них также содержится антиоксидант астаксантин, который может уменьшать воспаление и даже способствовать укреплению артерий.
Некоторые данные свидетельствуют о том, что у людей, употребляющих креветки, артериальное давление может быть ниже, в артериях образуется меньше отложений, а риск развития сердечных заболеваний – меньше, чем у других.
Издание советует выбирать креветки, имеющие плотную консистенцию и полупрозрачную оболочку с небольшим количеством черных пятен или вообще без них.
"Если они имеют рыбный запах или запах, похожий на аммиак, они могут быть испорчены и опасны для употребления", – отмечается в статье.
Также стоит учесть, что хотя большинство людей хорошо переносят креветки, до 2% населения страдает аллергией на них. Реакции варьируются от легких или умеренных до анафилаксии – опасной для жизни аллергической реакции, которая может вызвать отек горла и губ, затрудняющий дыхание.
"Если вы заметили реакцию на креветки у себя или у других, обратитесь за медицинской помощью", – советует издание.
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