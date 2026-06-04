В 1965-м Леонов вышел в открытый космос и не смог вернуться обратно из-за скафандра

Скафандр раздулся так, что он не смог вернуться на корабль – и это была лишь первая из проблем того полета.

Советский космонавт Алексей Леонов 18 марта 1965 года стал первым человеком, вышедшим в открытый космос – но едва не остался там навсегда. Об этом сообщает Space Daily.

30-летний летчик вышел из корабля "Восход-2" через надувной шлюз и провел в открытом космосе чуть больше 12 минут. Казалось бы – триумф. Но сразу после этого все пошло не так.

В вакууме скафандр Леонова "Беркут" раздулся и застыл. Суставы не сгибались, двигаться было почти невозможно. Чтобы пролезть обратно в шлюз, космонавту пришлось спустить часть кислорода через клапан – и это был риск: можно было остаться без запаса воздуха или получить декомпрессионную болезнь.

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Как отмечал сам Леонов в отчете 2005 года для Смитсоновского института, он решил не сообщать команде полёта перед тем, как открыть клапан – потому что считал, что только он сам может справиться с ситуацией.

Позже Леонов рассказывал еще более драматичную версию: якобы ноги оторвались от сапог, пальцы – от перчаток, а возвращаться пришлось головой вперед с разворотом в тесном шлюзе.

Однако историк космонавтики Анатолий Зак, изучив современные документы и видеозаписи, установил, что в своем первом отчете сразу после полета Леонов описывал ситуацию гораздо спокойнее – с заранее запланированным снижением давления и входом ногами вперед.

То есть реальная чрезвычайная ситуация была – но легенда вокруг нее с годами становилась все ярче.

Возвращение на Землю тоже не задалось. Автоматическая система входа в атмосферу вышла из строя, экипаж вручную ориентировал корабль и сам выбирал момент для торможения. Приземлились далеко от расчетной точки – в заснеженной тайге. Люк застрял между деревьями. Первую ночь провели прямо в лесу на морозе. Спасатели нашли их с самолета, но забрать смогли только через сутки – на лыжах до вертолета.

Советское телевидение, конечно, показало только триумф.

Новости космоса

Ранее УНИАН писал, что экипаж миссии "Артемида-2" во время пролета мимо Луны в апреле 2026 года заметил шесть ярких вспышек на поверхности спутника – это были удары метеоритов, которые фиксируются крайне редко. Вспышки длились считанные миллисекунды и имели белый или сине-белый цвет, сообщают ученые NASA.

Один из членов экипажа Джереми Хансен описал увиденное как "искру света", а глава научной группы миссии Келси Янг признала, что была буквально шокирована. Ученые считают, что собранные данные помогут понять частоту и размеры метеоритов.

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