Космонавты заметили яркие вспышки на Луне: что они могут означать

Учёные из NASA утверждают, что вспышки длились миллисекунды и имели белый или сине-белый цвет.

Во время исторического пролета мимо Луны экипаж миссии "Артемида-2" заметил странные яркие вспышки, исходящие от нашего естественного спутника. Астронавтам пришлось столкнуться с явлением, которого наземный персонал NASA вообще не ожидал. Об этом пишет Komputer Swiat.

Во время многодневного полета астронавты провели немало исследований, оказались как можно дальше от Земли в истории, но сначала имели возможность наблюдать за Луной вблизи. Именно во время последнего они смогли заметить нечто необычное, а именно очень яркие вспышки, которые происходили от мощных ударов метеоритов.

Всего космонавты заметили шесть таких ударных вспышек, которые ранее регистрировались очень редко. Ученые из NASA говорят о настоящем успехе, в частности руководительница лунной миссии Келси Янг сказала:

"Я не знаю, ожидала ли я, что экипаж увидит что-то во время этой миссии, так что, наверное, вы заметили удивление и шок на моем лице".

Отмечается, что такие вспышки фиксируются очень редко, а увидеть их собственными глазами - настоящая сенсация. Один из членов экипажа Джереми Хансен описал это явление как "искру света".

Также ученые из NASA говорят, что вспышки длились миллисекунды и имели белый или сине-белый цвет. Такое количество зафиксированных ударов может позволить ученым получить данные о частоте ударов, а также о размерах снарядов.

В то же время главный научный сотрудник Планетарного общества Брюс Беттс говорит, что метеориты, удар которых освещает поверхность Луны, не могут быть слишком маленькими:

"Это не пылинка, но и не валун размером в метр".

В Komputer Swiat добавляют, что определение размера необходимо, чтобы можно было подготовиться к потенциальному удару метеорита по запланированным лунным базам. По словам ученых, нужно создать более современные и совершенные инструменты для ежедневного мониторинга потоков метеоритов, которые могут угрожать присутствию человека на Луне.

Миссия "Артемида-2" - что известно

Напомним, 3 апреля миссия Artemis II отправилась к Луне. Капсула Orion покинула орбиту точно по плану и движется к Луне, расположенной примерно в 400 тысяч километров.

Как писал УНИАН, ранее астронавты Artemis II установили новый рекорд удаленности от Земли. Это достижение стало знаковым этапом возвращения агентства к пилотируемым миссиям в глубокий космос после более чем пяти десятилетий.

