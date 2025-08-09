Книга Ловвелла под названием "Потерянная Луна: опасное путешествие "Аполлона-13"" легла в основу фильма 1995 года с Томом Хэнксом.

В возрасте 97 лет умер Джим Ловелл. Он был первым человеком, который дважды летал на Луну, но так и не ступил на нее, командиром космического корабля "Аполлон-13" - единственного из летавших к Луне пилотируемых кораблей, на котором произошла большая авария.

В некрологе НАСА отмечается, что Ловеллу удалось "превратить потенциальную трагедию в успех" и приземлиться в Тихом океане. За приземлением наблюдали десятки миллионов телезрителей, и это стало одним из самых знаковых в истории космических полетов.

Представитель НАСА Шон Даффи написал, что Ловелл помог американской космической программе "проложить исторический путь" к будущим миссиям, а его быстрота мышления и изобретательность в критических ситуациях стали основой для будущих миссий агентства. По его словам, астронавт был известен остроумием и любил пошутить, за что получил прозвище "Улыбающийся Джим".

"Джим Ловелл воплощал в себе твердую решимость и оптимизм как прошлых, так и будущих исследователей, и мы будем помнить о нем всегда", - написал он.

"Мы будем скучать по его непоколебимому оптимизму, чувству юмора и по тому, как он заставлял каждого из нас поверить, что невозможное - возможно. Он был по-настоящему уникальным человеком", - отмечается в заявлении семьи астронавта.

Актер Том Хэнкс, игравший Ловелла в фильме "Аполлон-13" (1995 год), назвал астронавта в посте в инстаграме одним из тех людей, "кто дерзает, кто мечтает и кто ведет других туда, куда они не осмелились бы отправиться сами".

В 1958 году Ловелл подал заявку в NASA и надеялся попасть в проект "Меркурий" - первую пилотируемую космическую программу США. Он попал в список из сотни лучших, но проблемы с печенью помешали ему осуществить мечту.

Он вылечился и попробовал снова через четыре года. В 1962 году он вошел в "Новую девятку", отряд, которому предстояло выполнить обещание президента Кеннеди и высадиться на Луне. Это была самая элитная команда летчиков в истории. Среди них - Нил Армстронг, Джон Янг и Джим Ловелл.

В апреле 1970 года настала очередь Ловелла лететь на Луну. Полет едва не стал трагическим. На третьи сутки полета, на расстоянии более 300 тыс. км от Земли, во время перемешивания кислородных и водородных баков произошел взрыв. Это была рутинная процедура, но что-то пошло не так. Давление упало.

"Похоже, у нас тут проблема", - сказал Суайгерт.

Ловелл повторил: "Хьюстон, у нас проблема". (В Хьюстоне находился центр управления полетом).

Это стало одной из самых известных фраз в истории космоса. Экипаж оказался на грани гибели, высадка на Луну была отменена.

Книга Ловвелла под названием "Потерянная Луна: опасное путешествие "Аполлона-13"" легла в основу фильма 1995 года с Томом Хэнксом - который сделал фразу "Хьюстон, у нас проблема" крылатой.

