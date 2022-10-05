Вручение наград пройдет 10 декабря в столице Швеции.

Лауреатами Нобелевской премии по химии 2022 года стали трое ученых. Каролин Бертоцци, Мортен Мельдал и Барри Шарплесс занимаются развитием методов клик-химии и биоортогональной химии.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе.

Отмечается, что Барри Шарплесс уже второй раз стал лауреатом Нобелевской премии. Он всю жизнь занимался органической химией. Он изучал возможность изобретения химических реакций, которые могли бы проходить в воде, в присутствии кислорода, быстро и с высоким результатом.

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В 2014 году он в своей статье описал несколько таких реакций и объединил их в класс клик-реакций. Считается, что клик-химия появилась, когда Мортен Мельдаль в 2002 году написал статью о каталитическом азид-алкиновом циклоприсоединении.

Спустя два года к исследованиям подключилась Каролин Бертоцци. Она провела реакцию азид-алкинового циклоприсоединения без катализатора. Оказалось, что реакция биоортогональна, то есть не мешает биологическим процессам в живых клетках, поэтому ее применили в исследовании гликанов - полисахаридов, находящихся на поверхности клеток. Они играют важную роль в иммунных процессах.

Нобелевская премия 2022 - что известно

Нобелевскую премию вручают ежегодно за достижения в науке, культуре и общественной сфере. Традиционно лауреатов объявляют в начале октября. В этом году Нобелевская неделя стартовала 3 октября.

Всего шесть номинаций. Победитель каждой из них получит медаль и диплом, а также денежное вознаграждение.

Из-за пандемии премию два года не проводили. В связи с этим на вручение наград, которое пройдет 10 декабря в столице Швеции, Нобелевский фонд пригласит лауреатов 2022, 2021 и 2020 годов. Планируется официальная церемония в Стокгольмском концертном зале и банкет в городской ратуше.

3 октября объявили лауреата Нобелевской премии 2022 в области физиологии и медицины. Им стал шведский биолог, специалист по эволюционной генетике Сванте Паабо за исследование "генома вымерших гомининов и исследование эволюции человека".

Нобелевский комитет 4 октября объявил лауреатов премии в области физики. Ими стали исследователи в области квантовой физики Ален Аспе, Джон Клаузер и Антон Цайлингер "за эксперименты с запутанными фотонами, установление нарушения неравенств Белла и открытие квантовой информационной науки".

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