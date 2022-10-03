Биолог исследовал "геном вымерших гомининов и исследование эволюции человека".

В понедельник, 3 октября, объявили лауреат Нобелевской премии 2022 в области физиологии и медицины. Им стал шведский биолог, специалист по эволюционной генетике Сванте Паабо.

Как сообщается, премию ему присудили за исследование "генома вымерших гомининов и исследование эволюции человека".

Сванте Паабо – лауреат Нобелевской премии 2022: что известно

Работы Паабо дали основу для нового направления в науке, палеогеномики.

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Ккомитет премии сообщил, что шШведский ученый Сванте Паабо первым секвенировал (частично расшифровал) геном неандертальца и стал первооткрывателем одного из предков современных людей – Денисовского человека.

Также он развил методы выделения, очистки и анализа древних ДНК.

Напомним, в 2021 году нобелевскими лауреатами в области медицины и физиологии стали ученые Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян, которые провели исследование рецепторов температуры и прикосновения. До работ этих ученых в нейробиологии не было понимания того, как тепло, холод и прикосновения вызывают сигналы в нашей нервной системе. Исследования, в основу которых легли открытия этих ученых, призваны разработать методы лечения ряда болезненных состояний, включая хроническую боль.