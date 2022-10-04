Результаты их исследования расчистили путь для новых технологий, основанных на квантовой информации.

Нобелевский комитет 4 октября объявил лауреатов премии в области физики. Ими стали исследователи в области квантовой физики Ален Аспе, Джон Клаузер и Антон Цайлингер.

Об этом сообщается на официальном сайте фонда.

Нобелевскую премию по физике за 2022 год присудили "за эксперименты с запутанными фотонами, установление нарушения неравенств Белла и открытие квантовой информационной науки".

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В этом году лауреатов премии в области физики трое - это Ален Аспе из Высшей школы оптики при Университете Париж-Сакле во Франции, Джон Клаузер из компании J.F. Clauser & Associates, а также Антон Цайлингер из Венского университета в Австрии.

"Ален Аспе, Джон Клаузер и Антон Цайлингер провели новаторские эксперименты с использованием запутанных квантовых состояний, когда две частицы ведут себя как единое целое, даже когда они разделены. Их результаты расчистили путь для новых технологий, основанных на квантовой информации", - сообщили в Фонде.

В Нобелевском комитете пояснили, что исследования такого рода имеют большое прикладное значение, в частности в области создания квантовых компьютеров, квантовых сетей, а также безопасной связи с квантовым шифрованием.

Сумма награды 2022 года несколько снизилась из-за инфляции и колебания курса доллара, и составляет 900 тысяч долларов. Эту сумму разделят между тремя учеными поровну.

Чем отличились лауреаты Нобеля по физике 2022

Как сообщается на сайте Нобелевской премии, Джон Клаузер развил идеи физика Джона Белла, что позволило провести практический эксперимент.

"Когда он провел измерения, они подтвердили квантовую механику, явно нарушив неравенство Белла. Это означает, что квантовую механику нельзя заменить теорией, которая использует скрытые переменные", - говорится в сообщении.

В то же время после эксперимента Джона Клаузера остались "некоторые щели", отмечают в комитете. Ален Аспе разработал новые условия эксперимента, связанные с особенностями измерения квантово запутанных фотонов, что позволило "закрыть важную лазейку" и нивелировать постороннее влияние на результат эксперимента.

В свою очередь, Антон Цайлингер начал изучать запутанные квантовые состояния, используя усовершенствованные инструменты и длинную серию экспериментов. Среди прочего, его исследовательская группа продемонстрировала явление, называемое квантовой телепортацией, позволяющее перемещать квантовое состояние от одной частицы к другой на расстоянии.

"Становится все более очевидным, что появляется новый вид квантовой технологии. Мы видим, что работа лауреатов с запутанными состояниями имеет большое значение, даже фундаментальным вопросам интерпретации квантовой механики", - прокомментировал исследование глава Нобелевского комитета по физике Андерс Ирбек.

Напомним, в прошлом году Нобелевскую премию по физике разделили Сюкуро Манабе и Клаус Хассельман за физическое моделирование климата, а также Джорджо Паризи за открытие взаимосвязи беспорядка и колебаний в физических системах от атомного до планетарных масштабов.

Как писал УНИАН, вчера первым лауреатом Нобелевской премии за 2022 год стал шведский биолог Сванте Паабо, который научился исследовать ДНК вымерших видов людей. Он совершил прорыв, заложив основы науки палеогенетики, и помог глубже понять прошлое человечества, за что получил награду в области физиологии или медицины.

Отметим, что на этой неделе объявят лауреатов в области химии (5 октября), литературы (6 октября) и мира (7 октября). А завершится Нобелевская неделя присуждением специальной награды в области экономики, которое запланировано на 10 октября.

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