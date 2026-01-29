ИИ поставил под сомнение один из столпов современной криминалистики

То, что уже сто лет считалось аксиомой, вероятно, не в полной мере соответствует действительности.

Искусственный интеллект поставил под сомнение один из базовых постулатов криминалистики – представление об абсолютной уникальности отпечатков пальцев. Как пишет DailyGalaxy, это открытие может иметь далеко идущие последствия как для судебной практики, так и для систем биометрической безопасности.

На протяжении более ста лет считалось, что нет двух одинаковых отпечатков пальцев, даже между разными пальцами одного и того же человека. Именно на этом убеждении строились криминалистические методики, работа полиции и решения судов во всем мире. Однако новое поколение алгоритмов машинного обучения заставило ученых пересмотреть эту аксиому. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Команда из Колумбийского университета и Университета в Буффало использовала модель глубокого контрастного обучения, натренированную на более чем 60 тысячах изображений отпечатков пальцев из нескольких авторитетных биометрических баз данных. Результаты оказались неожиданными: система с уверенностью более 99,99% определяла, принадлежат ли два разных отпечатка одному человеку, а также демонстрировала около 77% точности при сопоставлении отпечатков разных пальцев одного человека.

Ключевым стало то, что алгоритм не полагался на классические "мелочи" – окончания или разветвления гребней. Вместо этого он анализировал "ориентацию гребней и кривизну", то есть более широкие структурные узоры. Как отмечают авторы, "эти более широкие структурные узоры одинаково проявляются на всех пальцах человека, даже между руками".

Практический эффект такой технологии может быть значительным. Например, это может значительно ускорить определение личности человека, когда доступен частичный или некачественный отпечаток, что типично для мест преступлений.

"Современные системы часто требуют, чтобы для перекрестного сопоставления были доступны все десять отпечатков пальцев каждого субъекта. Новый метод искусственного интеллекта предлагает существенное повышение эффективности. В одном смоделированном судебно-медицинском тесте модель сократила список подозреваемых с 1000 человек до менее чем 40 вероятных кандидатов. Обнаруживая повторяющиеся структурные особенности на пальцах, искусственный интеллект может сопоставлять отпечатки пальцев, найденные на разных местах преступления, даже если они происходят с разных пальцев", - пишет DailyGalaxy.

В то же время исследователи отмечают, что модель "предназначена для генерации следственных контактов, а не для юридической идентификации" и пока не готова к прямому использованию в судах.

Кроме криминалистики, открытие может повлиять и на биометрическую безопасность. Системы доступа, смартфоны и пограничный контроль обычно исходят из того, что каждый отпечаток является отдельным идентификатором. Выявленное сходство между пальцами несет как потенциальные риски, так и преимущества, заставляя разработчиков пересмотреть подходы к аутентификации.

