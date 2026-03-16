Псевдоактивисты, срывавшие мобилизацию, принялись нападать на прозрачный бизнес, - директор Института мировой политики

В качестве примера политолог привел ситуацию вокруг аптечной отрасли.

Директор Института мировой политики, политолог Евгений Магда заявил, что в Украине активизировались псевдоактивистские структуры, которые могут использовать информационные кампании для дестабилизации ситуации во время войны. Об этом он написал в своем блоге.

По словам Магды, мишенью подобных кампаний все чаще становится прозрачный бизнес, который работает легально и находится в публичном поле. Такие атаки могут сопровождаться информационными вбросами, массовыми обращениями в государственные органы и созданием волны публичного давления.

В качестве примера политолог привел ситуацию вокруг аптечной отрасли. В частности, общественная организация "Нон-Стоп Украина" заявила о направлении жалоб в более чем 50 государственных органов с требованием провести комплексные проверки финансовой деятельности аптечных сетей. Жалобы также касаются отдельных фармацевтических производителей и Государственной службы по лекарственным средствам.

По мнению Магды, подобная практика создает значительную нагрузку на государственные институты и может формировать негативный образ целой отрасли.

"Используя подобный арсенал, можно "общественным напалмом" выжечь такой важный элемент демократического общества, как презумпция невиновности", - отметил он.

Политолог также напомнил, что аптечная отрасль уже пережила несколько серьезных ударов в течение последнего года - от законодательных инициатив до российских ракетных и дронных атак на склады крупных аптечных сетей.

По его словам, нынешние информационные кампании могут привести к демонизации всей отрасли, которая является стратегически важной для обеспечения населения лекарствами в условиях войны.

Кроме того, Магда утверждает, что представители этой же сети псевдоактивистов ранее распространяли в Telegram советы по избеганию получения повесток и взаимодействию с представителями территориальных центров комплектования.

По мнению политолога, подобные действия могут использоваться для расшатывания ситуации в обществе и создания дополнительного давления на государственные институты и бизнес во время войны.

Он подчеркнул, что ответы на вопросы о возможных заказчиках подобных кампаний и их целях должны дать украинские правоохранительные органы и спецслужбы.

Вас также могут заинтересовать новости: