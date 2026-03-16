Франция анонсировала санкций ЕС против 9 россиян, причастных к преступлениям в Буче

Европейский Союз введет санкции против девяти человек, обвиняемых в военных преступлениях во время российской оккупации Бучи. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, сообщает Reuters.

ЕС также введет санкции против нескольких кремлевских пропагандистов, в частности франко-россиянина Адриена Бокке, которого Барро назвал "ключевым вербовщиком иностранных боевиков на войну в Украине, ответственным за прославление военных преступлений, а также за кампании дезинформации в Европе и Африке".

Военные преступления россиян в Буче

Как сообщал УНИАН, заместитель главы Национальной полиции Андрей Небитов во вторую годовщину освобождения Киевской области сообщил, что после деоккупации города Буча были найдены 422 убитых мирных жителя, а всего в Бучанском районе обнаружено 1190 тел. И эти цифры – не окончательные, ведь есть пропавшие без вести.

По информации Небитова, Национальная полиция возбудила более 116 тысяч уголовных дел по фактам военных преступлений России в Украине, из них 23 тысячи – совершенные в Киевской области.

Также были идентифицированы подразделения Вооруженных сил РФ, которые принимали участие в боевых действиях в Бучанском районе.

