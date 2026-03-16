Цены на АЗС готовятся к новому скачку: эксперт дал печальный прогноз для водителей

Пока Ормузский пролив будет оставаться заблокированным, цены на АЗС будут расти.

На этой неделе украинские АЗС продолжат повышать цены на топливо. Дизель может подорожать еще на 6 гривень, бензин – на 3-4 гривни, а автогаз – на 2-3 гривни за литр, рассказал в комментарии УНИАН основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин.

"Ожидаю повышения цен на дизель на 6 гривень и на 3-4 гривни – на бензин. Такова ситуация на данный момент", – отметил эксперт.

Леушкин пояснил, что с 13 марта оптовые цены на дизельное топливо выросли на 2,5-3 грн/л, а оптовая стоимость бензина подорожала на 1,5 гривни. По его словам, цены на бензин и дизель толкает вверх рост мировых цен на нефть, а также котировок газойля. Более высокую стоимость дизельного топлива в Украине эксперт объясняет более высокой надбавкой со стороны европейских поставщиков.

"Европейцы прикрутили премии на дизель. По бензину таких премий нет", – отмечает Леушкин.

Эксперт не ожидает пока дефицита на АЗС, особенно учитывая, что один из ключевых поставщиков – польский концерн Orlen – решил отгрузить обещанное Украине топливо в марте в полном объеме. По его словам, кроме бензина и дизеля, будет дорожать и автогаз.

"Пока Ормузский пролив не откроют, мы идем только вверх, поскольку рынок дефицитный. Что касается газа, то нет Катара (в начале марта второй в мире экспортер сжиженного газа – Катар – остановил производство и экспорт, – УНИАН), что касается нефти – нет ОАЭ, Ирака, Кувейта (эти страны сокращают добычу нефти, так как не имеют возможности ее хранить из-за блокирования Ормузского пролива, – УНИАН). Пока ничего хорошего на горизонте нет", – отметил Леушкин.

Он добавил, что договоренность стран-членов Международного энергетического агентства о выпуске рекордных объемов нефти из резервов может лишь удержать котировки нефти от "скачка в стратосферу" на месяц.

Ситуация в Иране и цены на бензин в Украине – последние новости

Из-за боевых действий на Ближнем Востоке и фактической блокировки Ормузского пролива цены на нефть продолжают расти. По состоянию на 16 марта стоимость марки Brent снова превысила 100 долларов за баррель.

На фоне нефтяного кризиса растут цены на топливо в Украине. За последнюю неделю средняя стоимость бензина марки А-95 выросла на 12 копеек – до 69,14 грн/л, а дизельное топливо подорожало более чем на 3 гривни – до 74,91 грн/л

