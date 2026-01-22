Разрешение на смерть в швейцарской капсуле для эвтаназии будет давать ИИ

Система должна определять, находится ли человек в адекватном состоянии для принятия соответствующего решения.

Искусственный интеллект в последние годы неоднократно обвиняли в ухудшении психического здоровья людей – в частности, в случаях, когда чат-боты якобы поощряли самоповреждения, что уже становилось основанием для судебных исков о противоправной смерти.

Как пишет Interesting Engineering, теперь появилось другое, не менее тревожное применение ИИ – изобретатель скандально известной капсулы для ассистированной эвтаназии Филип Ничтке объявил, что решение о "психической пригодности" человека к выбору, как уйти из жизни, будет принимать система искусственного интеллекта. Фактически ИИ будет выполнять роль цифрового "вратаря" права на смерть.

По данным издания Futurism, к упомянутой 3D-печатной капсуле Sarco добавили психиатрическую оценку на основе искусственного интеллекта. Система должна определять, находится ли человек в адекватном психическом состоянии для принятия решения о прекращении жизни. Если ИИ признает человека психически дееспособным, капсула активируется. После этого пользователь имеет до 24 часов, чтобы воспользоваться устройством. Если этого не происходит, процесс автоматически прекращается и его необходимо начинать заново.

Сама капсула Sarco создана для того, чтобы человек мог умереть без медицинского вмешательства. Внутри пользователь нажимает кнопку, которая запускает подачу азота в герметичную камеру. Уровень кислорода резко снижается, что приводит к потере сознания и т. д. Ничтке годами утверждает, что этот метод обеспечивает "спокойную и автономную смерть", однако критики считают, что привлечение ИИ к такому решению является серьезной этической границей.

Первое реальное применение Sarco

Капсула Sarco вызвала споры еще с момента презентации в 2019 году – задолго до появления ИИ-оценки. Впервые устройство применили в 2024 году, когда 64-летняя гражданка США решила уйти из жизни в Швейцарии. Она страдала от тяжелых осложнений, связанных с серьезными проблемами иммунной системы. На тот момент ИИ-тестирование еще не существовало, и женщина прошла традиционную психиатрическую оценку, которую провел нидерландский врач. Только после этого она нажала кнопку в капсуле, которая запустила подачу азота.

Напоминается, что Швейцария разрешает использование Sarco, но указанная история не закончилась смертью женщины. Швейцарская полиция арестовала доктора Флориана Виллета, который присутствовал во время события и был сторонником такого способа ухода из жизни. Правоохранители обвинили его в содействии смерти женщины, так как могла быть так называемая "внешняя помощь", которая запрещена законодательством.

Впоследствии Виллета освободили, однако пережитое нанесло ему серьезную психологическую травму – в прошлом году он умер в Германии, воспользовавшись аналогичной капсулой. По данным СМИ, на его решение могли повлиять арест и дальнейшее содержание под стражей. Проходил ли он ИИ-оценку психического состояния перед смертью – остается неизвестным.

Будущее, управляемое алгоритмами

Несмотря на критику, Ничтке, похоже, намерен и дальше развивать эту концепцию. Как пишет Daily Mail, новая версия Sarco предусматривает модель "Double Dutch" – для пар. В этом варианте ИИ будет оценивать психическое состояние обоих партнеров, после чего они смогут войти в общую, соединенную капсулу и умереть вместе.

"Это вызывает вопросы о целесообразности таких решений. В единственном подтвержденном случае использования Sarco уже были привлечены врачи-психиатры, а сами случаи остаются единичными. Объективной логистической необходимости заменять человеческую оценку программным обеспечением пока не существует", – говорится в статье.

Критики отмечают: опора на искусственный интеллект в таком необратимом вопросе рискует свести глубоко личный и сложный выбор к формальной технической процедуре.

