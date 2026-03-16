Baykar представил новый ударный дрон с ИИ и дальностью полета более 2000 км (видео)

Турецкий производитель дронов Baykar представил свой самый совершенный на сегодняшний день ударный беспилотник - K2 Kamikaze. Об этом пишет Interesting Engineering.

Отмечается, что K2 Kamikaze имеет искусственный интеллект и способен пролетать более 2000 километров. Дрон также может нести боевую часть весом до 200 килограммов и действовать автономно в скоординированных группах (роях) даже без использования GPS.

Максимальная взлетная масса нового дрона составляет 800 килограммов, а максимальная длительность полета - 13 часов. В издании добавили, что эттот беспилотник предназначен для нанесения ударов в глубину по стратегической инфраструктуре и ценным целям, находящимся далеко за линией фронта.

Кроме того, K2 Kamikaze рассчитан на работу с коротких или неровных взлетно-посадочных полос. В издании объяснили, что это позволяет запускать дрон с более передовых баз и экспедиционных аэродромов.

В издании отметили, что в ходе ранних летных испытаний K2 Kamikaze в Центре летной подготовки и испытаний Кешан пять дронов действовали автономно в строю, выполняя маневры в форме буквы V, линии и эшелона над Саросским заливом. По словам представителей Baykar, дроны использовали бортовые датчики и собственное программное обеспечение для определения положения других членов роя и поддержания строя без какого-либо прямого внешнего вмешательства.

Также K2 Kamikaze оснащен системами визуальной идентификации целей и автоматического захвата, что позволяет ему точно поражать цели как по заранее заданным координатам, так и с помощью визуального обнаружения в реальном времени, добавили в издании.

Одной из главных особенностей K2 Kamikaze в Baykar выделяют способность дрона ориентироваться без сигналов GNSS. Это имеет решающее значение в современной радиоэлектронной борьбе.

В Baykar рассказали, что дрон определяет свое положение путем анализа изображений местности с помощью стабилизированной электрооптической/инфракрасной камеры и вторичной оптической системы с функцией ночного видения. Для передачи команд и данных на большие расстояния он использует как радиосвязь в пределах прямой видимости, так и спутниковую связь, которая работает за пределами прямой видимости.

Израиль и Япония отказываются от Patriot в пользу украинских дронов

Ранее председатель совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, военный обозреватель Иван Тимочко заявил, что Япония и Израиль проявляют серьезный интерес к украинским системам борьбы с беспилотниками. По его словам, ведущие технологические страны стремятся отойти от использования дорогостоящих ракет против дешевых воздушных целей.

Тимочко отметил, что опыт украинской войны заставляет мировых лидеров пересматривать оборонные стратегии. Например, Япония действует традиционно и ищет готовые качественные решения или патенты для локализации производства.

