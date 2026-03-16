'Как подралась с курицей': кому досталось за худший наряд на церемонии 'Оскар-2026'

Некоторых актрис жестко раскритиковали за неудачные наряды.

Модные редакторы знаменитого женского журнала о моде Cosmopolitan оценили наряды звезд, присутствовавших на 98-й церемонии награждения престижной кинопремии "Оскар" 2026 года, которая состоялась в ночь на 16 марта.

Среди худших образов, на которые они обратили свое внимание, оказались неудачные наряды таких звезд Голливуда, как Энн Хэтэуэй, Николь Кидман и Эмма Стоун.

"Оскар 2026" - худшие наряды церемонии

Итак, по словам критиков, образ Энн Хэтэуэй "не сработал" и "показался устаревшим". Для церемонии текущего года звезда выбрала платье от Valentino Couture.

Видео дня

"Хотя принт очень эффектный, весь образ - с юбкой-русалкой, массивным поясом и оперными перчатками - показался немного устаревшим. Учитывая смелую графичность платья, кажется, что оно перегружено деталями. Перчатки и пояс стоило бы убрать", - говорится в публикации.

А Николь Кидман в платье от Chanel попала "под раздачу" из-за "модной переизбытка перьев".

"В последнее время слишком много женщин выходят на красные дорожки так, будто только что подрались с курицей. Возможно, мы бы смирились с перьевым пеплумом или с отделкой по подолу, но когда оба элемента есть в платье цвета курицы - это уже слишком", - отмечается в статье.

Далее, как подметили редакторы, Эмма Стоун, вероятно, решила не слишком усложнять свой образ, выбрав платье от Louis Vuitton, и вряд ли ее кто-то за это осудит, однако, свою долю критики она все же получила.

"Поэтому придется быть снисходительными к тому, что она выглядит как одна из дам "Бриджертон", готовящаяся ко сну. Белый цвет ей не очень идет, рукава-кепки выглядят странно, а отсутствие ярких украшений делает образ немного недоделанным", - констатировали в Cosmopolitan.

