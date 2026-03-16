Цены на топливо на АЗС продолжают расти: сколько сегодня стоят бензин, дизель и автогаз

Более всего в первый рабочий день недели подорожало дизельное топливо.

Средние цены на бензин, дизель и газ на АЗС 16 марта продолжили рост. Больше всего в понедельник подорожало дизельное топливо, сообщает портал "Минфин" со ссылкой на данные консалтинговой компании "А-95".

Отмечается, что средняя стоимость бензина марки А-95 на АЗС в первый рабочий день недели выросла на 17 копеек – до 69,31 грн/л. Автогаз, в среднем, подорожал на 64 копейки – до 43,14 грн/л. Зато дизель подскочил на 1,85 грн/л – до 76,76 грн/л

Цены на бензин

Дешевле всего бензин марки А-95 16 марта можно приобрести в сети ZOG. Средняя стоимость 95-го здесь составляет 65 грн/л. Самый высокий ценник на АЗС Grand Petrol. На заправках этой сети 95-й, в среднем, предлагают по 71,99 грн/л.

Видео дня

Средние цены на других АЗС:

UPG – 68,90 грн/л;

"Укрнафта" – 68,99 грн/л;

SOCAR - 69,99 грн/л;

KLO - 70,49 грн/л;

БРСМ-Нафта - 67,69 грн/л.

OKKO – 70,99 грн/л

WOG – 70,99 грн/л

Цены на дизельное топливо

Самое дешевое дизельное топливо 16 марта можно приобрести в сети АЗС Rodnik. Средняя стоимость дизеля здесь составляет 68,99 грн/л. Самый высокий ценник на дизель в первый рабочий день недели установили сети Grand Petrol, ОККО и WOG. Дизелем на АЗС этих сетей можно заправиться, в среднем, по 79,99 грн/л.

Немного отстала от дизельных ценовых лидеров дня популярная сеть KLO, где можно заправиться дизельным топливом, в среднем, по 79,89 грн/л.

Средние цены на других АЗС:

UPG – 77,90 грн/л;

"Укрнафта" – 73,99 грн/л;

SOCAR - 78,85 грн/л;

БРСМ-Нафта - 73,90 грн/л.

Цены на автогаз

Стоимость автогаза во всех сетях АЗС 16 марта превысила 40 грн/л. Дешевле всего заправить вашего "железного коня" газом можно в сети U.GO, где средняя цена составляет 40,4 грн/литр. Самая высокая средняя стоимость автогаза 16 марта – на АЗС сети WOG – 45,98 грн/л.

Средние цены на других АЗС:

UPG – 43,4 грн/л;

"Укрнафта" – 41,99 грн/л;

SOCAR - 44,69 грн/л;

KLO – 44,6 грн/л;

БРСМ-Нафта - 40,91 грн/л;

OKKO – 44,99 грн/л.

Ситуация в Иране и цены на бензин – последние новости

Из-за войны на Ближнем Востоке и продолжающейся блокировки Ормузского пролива, через который поставляется 20% нефти, добываемой в мире, цены на нефть существенно выросли. Периодически "черное золото" торгуется выше 100 долларов за баррель.

Из-за роста мировых цен на нефть и котировок газойля цены на АЗС в Украине пошли вверх. Только 13 марта дизельное топливо и автогаз подорожали, соответственно, на 54 и 53 копейки. Вместе с тем, премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что цены на бензин в Украине коррелируют с мировыми.

