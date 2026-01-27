Чат-боты чрезмерно 'ласковы': Папа Римский предупредил об опасности ИИ

Папа предостерег от замены человеческих отношений искусственным интеллектом и дал несколько советов, как не дать ИИ заполонить себя.

Папа Лев XIV предупредил пользователей на счет искусственного интеллекта (ИИ) и рисках, которые представляет эта технология, и дал несколько общих советов.

Как пишет издание The Hill, после своего избрания в мае 2025 года Папа Лев заявил, что решение этических проблем искусственного интеллекта станет одним из главных приоритетов его понтификата.

Что посоветовал Папа Римский

"Не отказывайтесь от способности критически мыслить и не позволяйте ИИ заменить человеческие отношения", - посоветовал понтифик.

Видео дня

В своем послании по случаю 60-го Всемирного дня социальных коммуникаций Папа Римский сказал: "Технология должна служить человеку, а не заменять его".

В своем послании о современных коммуникациях Папа Лев сказал, что "сохранение человеческих лиц и голосов" означает сохранение Божьего отпечатка на каждом человеке, который является "неизгладимым отражением Божьей любви".

Папа предостерег от замены человеческих отношений искусственным интеллектом.

"Имитируя человеческие голоса и лица, мудрость и знания, сознание и ответственность, эмпатию и дружбу, искусственный интеллект может вторгнуться на самый глубокий уровень коммуникации - уровень человеческих отношений", - сказал он.

Понтифик предупредил, что полагаться на ИИ как на "всезнающего друга, источник всех знаний… или оракула всех советов" может подорвать человеческую способность к аналитическому и творческому мышлению.

Папа также отметил, что замена человеческого взаимодействия чат-ботами представляет собой опасный сценарий.

"Поскольку чат-боты чрезмерно "ласковы", а также всегда присутствуют и доступны, они могут стать скрытыми архитекторами наших эмоциональных состояний и, таким образом, вторгнуться и занять нашу сферу близости", - сказал Папа Лев.

"Когда мы заменяем отношения с другими людьми системами искусственного интеллекта, которые каталогизируют наши мысли… мы лишаем себя возможности встречаться с другими", - сказал он.

Путь к этичному использованию ИИ

Несмотря на трудности, Папа предложил некоторые рекомендации, чтобы человечество использовало ИИ разумно.

Задача… состоит ... в том, чтобы направлять цифровые инновации и осознавать их двойственную природу", - сказал он.

Папа Лев призвал к прозрачности, этичному управлению, четкой маркировке контента, созданного не человеком, и грамотности в области ИИ.

"Все более актуально внедрять медиа-, информационную и ИИ-грамотность в системы образования на всех уровнях… чтобы люди - особенно молодежь - могли приобрести навыки критического мышления и расти в свободе духа", - подчеркнул Папа.

Другие новости об ИИ

Вас также могут заинтересовать новости: