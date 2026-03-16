Россия может задействовать от семи до девяти миллионов беспилотников в 2026 году. Такое мнение высказал еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, сообщает Радио Свобода.
"Нам нужно помнить, что Россия тратит на свою армию, в пересчете по паритету покупательной способности, около 85% от всего оборонного бюджета Европейского Союза. Она также готова использовать от семи до девяти миллионов дронов в 2026 году", - сказал Кубилюс.
По его словам, война России против Украины показала новую роль беспилотников на поле боя, и Европе нужно значительно быстрее наращивать собственные оборонные возможности.
Еврокомиссар также отметил, что на континенте нельзя исключать дальнейшей эскалации со стороны Москвы.
Кроме того, он отметил, что украинский военный опыт в сфере дронов уже признают на международном уровне.
Кубилюс призвал Европейский Союз интегрировать украинский оборонно-промышленный потенциал в европейскую оборонную индустрию. По его словам, такая интеграция жизненно важна для сильной и независимой обороны Европы.
Он также заявил, что Украину можно было бы включить в архитектуру будущего Европейского оборонного союза вместе с Великобританией и Норвегией. Еврокомиссар сказал:
"Это сделало бы нас сильнее. И это было бы хорошим шагом для Украины на пути к полноправному членству в Европейском Союзе".
Увеличение количества применения БПЛА Россией
Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что Россия до 1 апреля планирует увеличить численность войск беспилотных систем до 101 тысячи военнослужащих.
По его словам, война вступила в новую стадию, и увеличение протяженности "килл-зон" становится следствием роста возможностей ударных БПЛА. Чтобы победить в этой войне технологий, как подчеркнул главнокомандующий, Украине нужно наращивать темпы разработки эффективных беспилотных систем, их закупки для войск и использования на поле боя.