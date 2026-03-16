Путин ест попкорн и радуется: в ЕС раскритиковали Трампа за Иран и Украину

Хаос на Ближнем Востоке и угроза для Украины играют на руку только диктатору РФ, считает глава МИД Люксембурга.

Диктатор РФ Владимир Путин получает наибольшую выгоду от войны на Ближнем Востоке, пока внимание мировой общественности отвлекается от вторжения России в Украину. Кремль использует сверхдоходы от энергоносителей для финансирования дальнейшей агрессии против Киева, заявил министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель перед встречей глав МИД ЕС в Брюсселе, сообщает "Укринформ".

Путин просто наблюдает за конфликтами, которые истощают ресурсы Запада. Дипломат подчеркнул, что эти средства моментально превращаются в оружие против украинцев.

"Есть один человек, который, действительно, счастлив. Он сидит в Москве и ест попкорн. Это Путин. Он сидит там и получает больше денег от газа и бензина из России. Его деньги просто текут в страну. И я не знаю, осознает ли Трамп на самом деле, что есть кто-то, кто ест попкорн и обогащается. Затем эти деньги идут на войну, они будут использоваться против Украины. Мы не должны об этом забывать", – заявил Беттель.

Министр упрекнул мировые СМИ за смещение акцентов с агрессии РФ в Украине. Он убежден, что Европа должна вернуться за стол переговоров. Глава европейской дипломатии из Эстонии Кая Каллас получит сверхсложную задачу, как и другие лидеры государств ЕС, но Беттель считает, что не размер страны, а личности определяют успех переговоров:

"Не размер или сила страны дают дипломату возможность вести переговоры с кем-либо. Важны личные отношения. И я убежден, что сейчас на политическом верху есть по крайней мере один человек, который обладает такой способностью… Но сейчас идут переговоры, а мы полностью отсутствуем".

Иранские дроны и 5-я статья НАТО при Трампе

Также глава МИД Люксембурга затронул тему иранских дронов-камикадзе, ведь они теперь способны летать на 2 000 километров. Таким образом, по мнению дипломата, угроза становится ближе для ЕС, поэтому Европа должна решить, вмешиваться ли в эту ситуацию.

Что касается НАТО, то Беттель призвал Дональда Трампа к прагматизму. НАТО, по его словам, это не только безопасность Европы. Это огромные доходы для США, ведь европейцы покупают американское оружие миллиардными партиями.

Министр объяснил свое видение позиции Вашингтона:

"Господин Трамп должен понимать, что НАТО может быть в интересах ЕС, но это также в интересах Америки. Вместе мы сильнее. И я не могу представить, что Дональд Трамп хочет стать могильщиком НАТО. И он не должен забывать, что мы много у него заказываем… мы его лучшие клиенты. В интересах США, чтобы мы поддерживали НАТО, а не хоронили его".

Вопрос коллективной обороны пока не стоит остро. Статья 5 НАТО действует только в случае нападения на члена Альянса, говорит Беттель. И хотя ракеты попали по Кипру, но он не входит в блок, поэтому для применения статьи 5 (коллективного ответа Альянса, – ред.) оснований пока нет.

Последние события войны в Иране

Президент США Дональд Трамп пригрозил союзникам по НАТО, требуя их участия в военных действиях против Ирана. Он предупредил о негативных последствиях для Альянса, если страны не поддержат его инициативу по открытию Ормузского пролива.

Параллельно с этим Израиль совершил атаку на самолет верховного лидера Ирана в Тегеране. Военное ведомство Израиля заявило, что эта акция значительно ослабит координационные возможности иранского режима.

Кроме того, международный аэропорт Дубая приостановил полеты из-за инцидента с иранским беспилотником, который попал в топливный резервуар. Администрация аэропорта рекомендует пассажирам проверять статус своих рейсов в соответствующих авиакомпаниях.

