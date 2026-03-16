Путин ест попкорн и радуется: в ЕС раскритиковали Трампа за Иран и Украину

Диктатор РФ Владимир Путин получает наибольшую выгоду от войны на Ближнем Востоке, пока внимание мировой общественности отвлекается от вторжения России в Украину. Кремль использует сверхдоходы от энергоносителей для финансирования дальнейшей агрессии против Киева, заявил министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель перед встречей глав МИД ЕС в Брюсселе, сообщает "Укринформ".
Путин просто наблюдает за конфликтами, которые истощают ресурсы Запада. Дипломат подчеркнул, что эти средства моментально превращаются в оружие против украинцев.
"Есть один человек, который, действительно, счастлив. Он сидит в Москве и ест попкорн. Это Путин. Он сидит там и получает больше денег от газа и бензина из России. Его деньги просто текут в страну. И я не знаю, осознает ли Трамп на самом деле, что есть кто-то, кто ест попкорн и обогащается. Затем эти деньги идут на войну, они будут использоваться против Украины. Мы не должны об этом забывать", – заявил Беттель.
Министр упрекнул мировые СМИ за смещение акцентов с агрессии РФ в Украине. Он убежден, что Европа должна вернуться за стол переговоров. Глава европейской дипломатии из Эстонии Кая Каллас получит сверхсложную задачу, как и другие лидеры государств ЕС, но Беттель считает, что не размер страны, а личности определяют успех переговоров:
"Не размер или сила страны дают дипломату возможность вести переговоры с кем-либо. Важны личные отношения. И я убежден, что сейчас на политическом верху есть по крайней мере один человек, который обладает такой способностью… Но сейчас идут переговоры, а мы полностью отсутствуем".
Иранские дроны и 5-я статья НАТО при Трампе
Также глава МИД Люксембурга затронул тему иранских дронов-камикадзе, ведь они теперь способны летать на 2 000 километров. Таким образом, по мнению дипломата, угроза становится ближе для ЕС, поэтому Европа должна решить, вмешиваться ли в эту ситуацию.
Что касается НАТО, то Беттель призвал Дональда Трампа к прагматизму. НАТО, по его словам, это не только безопасность Европы. Это огромные доходы для США, ведь европейцы покупают американское оружие миллиардными партиями.
Министр объяснил свое видение позиции Вашингтона:
"Господин Трамп должен понимать, что НАТО может быть в интересах ЕС, но это также в интересах Америки. Вместе мы сильнее. И я не могу представить, что Дональд Трамп хочет стать могильщиком НАТО. И он не должен забывать, что мы много у него заказываем… мы его лучшие клиенты. В интересах США, чтобы мы поддерживали НАТО, а не хоронили его".
Вопрос коллективной обороны пока не стоит остро. Статья 5 НАТО действует только в случае нападения на члена Альянса, говорит Беттель. И хотя ракеты попали по Кипру, но он не входит в блок, поэтому для применения статьи 5 (коллективного ответа Альянса, – ред.) оснований пока нет.
Последние события войны в Иране
