Эксперт о дронах: Украина сотрудничает с США и может предложить технологические решения

Украина активно сотрудничает с Соединенными Штатами Америки и может предложить некоторые технологические решения, которые могут быть реализованы совместно с американскими инженерами и существенно усовершенствованы. Об этом в эфире Radio NV сказал Анатолий Храпчинский, директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве.

Отвечая на вопрос об обсуждаемой идее соглашения с Соединенными Штатами Америки о производстве дронов и словах президента США Дональда Трампа о том, что украинские зенитные дроны Америке не нужны, Храпчинский заметил, что не обращал бы внимания на слова Трампа.

Он напомнил, что были случаи, когда американские компании предлагали свои решения, которые использовались на линии боевого столкновения, но не показали своей эффективности. В частности, речь идет об артиллерийских снарядах Excalibur, которые имели определенные проблемы с точностью, оказавшись в реальных условиях войны, а не "на каком-то техасском полигоне".

"Украина активно сотрудничает с Соединенными Штатами, предоставляет определенные знания, но вместо этого нужно говорить о более широком взаимодействии на уровне партнерства. Потому что на самом деле Украина может предложить некоторые технологические решения, которые могут быть реализованы совместно с американскими инженерами и существенно улучшены", - сказал эксперт.

То есть, отметил Храпчинский, нужно добавить масштабируемость, которую можно получить за счет взаимодействия с США.

Да, добавил он, нужно говорить о взаимодействии и партнерстве в поиске решений украинских и американских частных оборонных компаний.

"У нас есть еще ряд направлений, которые неактивно развиваются. Это та самая пассивная радиолокация, активная радиолокация, разнообразные сенсоры. Все это может формировать качественную оценку воздушной цели, которую нужно перехватить", - отметил Храпчинский.

По его словам, в стандартных условиях дроны-перехватчики могут обеспечивать эффективность на уровне 35%.

"Если качественная система детекции, которая помогает, координирует действия оператора дрона-перехватчика, то процент эффективности может вырасти до 90% или до 99. Именно взаимодействие и качественное предоставление информации в комплексе будут работать качественнее", - подчеркнул эксперт.

Соглашение между Украиной и США - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина хотела подписать соглашение с США о производстве дронов на сумму около 35-50 миллиардов.

По словам главы государства, "мы получили от них, а также непосредственно от президента, сигнал, что это им интересно". Впрочем, говорит Зеленский, они с Трампом документ не подписали.

"Наше предложение заключалось в том, что мы можем предоставить систему, и Соединенные Штаты должны быть первыми, поскольку они ощутимо поддерживают нас оружием против баллистики и являются стратегическим партнером Украины. Вот почему мы предложили Соединенным Штатам соглашение о дронах", - добавил глава государства.

Вас также могут заинтересовать новости: