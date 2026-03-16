Россияне активно штурмуют три села возле Гуляйполя: в ВСУ рассказали, имеет ли враг успех

Волошин заверил, что оккупантам не удается продвинуться.

На Гуляйпольском направлении продолжаются ожесточенные бои за населенные пункты Мирное, Белогорье и Луговское, сообщил пресс-секретарь Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии Укринформу.

По его словам, в целом на этом направлении, начиная от Нового Запорожья и до северных окраин Гуляйполя, россияне не продвинулись, поэтому сместили активность на юг и запад от города, в частности начали более интенсивно атаковать в направлении Железнодорожного.

"Ежедневно там происходит полтора десятка боевых столкновений. В Мирном он также начал где-то 2-2,5 недели назад активно проводить штурмовые действия. Пытается продвинуться в этом населенном пункте, хотя успехов не имеет, ежедневно мы фиксируем там по 5-7 боевых столкновений", – говорит Волошин.

Возле Белогорья, отметил он, активность врага была ниже – примерно 1-2 боевых столкновения в день, а также 5-7 в неделю.

"Говорить, что они оккупировали эти два населенных пункта, – это неправда, потому что бои идут неподалеку от этих населенных пунктов, враг еще не вошел, а лишь стремится войти, его штурмовые группы пытаются зайти", – сказал спикер, добавив, что населенный пункт считается захваченным тогда, когда противник вводит туда группы закрепления, а этого российские войска не смогли сделать.

Кроме того, он подтвердил, что в Луговское и Белогорье проникали инфильтрационные группы, были бои с ними, но, подчеркнул он, Силы обороны их уничтожили. Волошин добавил, что ситуация в районе Луговского несколько сложнее.

"Враг постоянно пытается там проводить свои штурмовые действия и наносит авиационные удары по этим населенным пунктам, применяя и корректируемые авиационные бомбы", – сказал он.

Ситуация на фронте

Как сообщал ранее УНИАН, по последней информации Института изучения войны, ВСУ продвинулись в Донецкой области, а именно в южной части Ямполя, который расположен к востоку от Славянска, и на южной окраине Константиновки. В то время как россияне, вероятно, продвинулись на северо-запад от Ступочек, расположенных к востоку от Константиновки.

По мнению офицера 63-й отдельной механизированной бригады с позывным Кинг, бои за Славянск не начнутся, пока Силы обороны Украины удерживают Лиман в Донецкой области. В случае отступления украинских защитников к реке Северский Донец Россия сможет наносить удары по Славянску с помощью дронов, которые подтянутся к городу вслед за артиллерией, сказал он.

Также военный Александр Курбатов рассказывал, что ВСУ удалось остановить россиян на Запорожском направлении и укрепить позиции. Он отметил, что украинские военные продолжают оборонять Запорожье, которое российские войска определили как одну из своих ключевых целей.

Вас также могут заинтересовать новости: