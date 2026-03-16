'Эту победу мы посвящаем Украине', – Максим Криппа о грандиозной победе NAVI

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere (NAVI), входящая в бизнес-активы предпринимателя Максима Криппы, одержала победу на одном из самых престижных турниров по Counter-Strike 2 – ESL Pro League Season 23. В грандфинале "рожденные побеждать" одолели команду Aurora Gaming со счетом 3:1 по картам.

Финальная серия состояла из четырех карт. NAVI уверенно начали противостояние, выиграв Mirage – 13:7. На второй карте Anubis украинский коллектив уступил с минимальным счетом 11:13, однако сумел вернуть инициативу. Следующие две карты остались за NAVI: Nuke – 13:8 и Dust II – 13:9, что и принесло команде чемпионский титул.

"Бесконечно горжусь нашей командой. В эти непростые, бурные для Украины времена особенно ценно дарить нашей стране такие моменты радости, гордости и веры. Эту победу мы посвящаем Украине", – отметил Максим Криппа.

Эта победа стала первой для NAVI в 2026 году. Путь к титулу был нелегким: команда стартовала со второго этапа турнира и пробилась в плей-офф со счётом 3–2, находясь в шаге от вылета. Несмотря на это, NAVI смогли стабилизировать игру в решающих матчах и дойти до грандфинала, где уверенно завоевали чемпионский титул.

ESL Pro League является одним из ключевых турниров на профессиональной сцене Counter-Strike. Чемпионат собрал ведущие команды мира и длился более двух недель. В Season 23 приняли участие десятки коллективов из разных регионов, которые боролись за чемпионский титул и призовой фонд.

