ИИ заменит даже сантехников: 'крестный отец' нейросетей объяснил, что делать людям

Специалисты убеждены, что следующим поколениям надо учиться не профессиональным навыкам, а другим вещам.

Сегодня озвучивается все больше беспокойства относительно искусственного интеллекта, который может лишить работы миллионы людей. Чтобы не стать жертвой непрерывного технического прогресса, следует к нему приспосабливаться.

Профессор кафедры информатики Монреальского университета Йошуа Бенджио, благодаря своим новаторским исследованиям в области машинного обучения и нейронных сетей известный как "крестный отец" искусственного интеллекта, недавно дал интервью, в котором поделился карьерными советами в новую эпоху.

"Работайте над тем, чтобы стать прекрасным человеком. Я думаю, что эта часть нас сохранится, даже если машины смогут выполнять большинство работы", - сказал ученый.

Бенджио подчеркнул, что бизнес стремится интегрировать искусственный интеллект в свои рабочие процессы, поэтому это лишь вопрос времени, когда нейросети возьмут на себя большинство задач. По его мнению, это касается далеко не только офисной работы. Ученый убежден, что со временем андроиды с технологией ИИ смогут взять на себя и физическую работу, вроде профессии сантехника, - хотя это может занять больше времени.

Именно поэтому, когда речь идет о рабочих навыках, Бенджио советует делать ставку на человеческие качества, которые всегда будут актуальными и востребованными.

"Если я в больнице, я хочу, чтобы человек держал меня за руку, когда я чувствую тревогу или боль. Думаю, человеческое прикосновение будет приобретать все большую ценность, поскольку другие навыки становятся все более автоматизированными", - сказал он.

Как писал УНИАН, недавно в ChatGPT появились расширенные настройки персонализации, позволяющие пользователям подробнее определять стиль, тон и характер ответов чат-бота. В разделе "Персонализация" можно выбрать общий формат общения под индивидуальные предпочтения и сценарии использования - от профессионального до иронического или креативного.

Также мы рассказывали, что в Steam вышла демоверсия игры, которую разработчик позиционирует как первый в мире полностью играбельный проект, на 100% созданный с помощью ИИ без использования классических движков. Игру собрали за три месяца по принципу "vibe-coding", где весь код, визуальные элементы и анимации генерировались ИИ-инструментами.

