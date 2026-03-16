Эти знаки Зодиака столкнутся с серьезными испытаниями на этой неделе

Гороскоп на неделю с 16 по 22 марта 2026 года сулит испытания, но и новые возможности для трёх знаков Зодиака, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

В этот период состоится новолуние в Рыбах, весеннее солнцестояние и начало сезона Овна.

Новолуние в Рыбах наступит в среду, 18 марта, наполняя атмосферу состраданием и глубокой интуицией. Это подходящее время, чтобы прислушаться к своим ощущениям и понять чувства окружающих. Если вам захочется действовать, доверяйте своей интуиции – она не подведёт.

В пятницу, 20 марта, Солнце вступает в Овен, а Меркурий станет прямым. Этот день открывает сезон весны и активирует мотивацию для новых начинаний. Будьте решительными: прямые действия принесут впечатляющие результаты, а окружающие заметят вашу уверенность. Больше нет смысла ждать, пока события сами сложатся – энергия Овна поможет сосредоточиться и добиться успеха.

Рыбы

Новолуние в вашем знаке совпадает с вашим личным лунным циклом, создавая ежегодное обновление. На этой неделе ваша чувствительность особенно сильна, Рыбы, и могут возникнуть трудности в общении. Меркурий всё ещё ретрограден в начале недели, поэтому недопонимания вполне возможны.

Эмоциональная нагрузка может быть высокой, поэтому важно не перенимать негатив других и не жертвовать собой ради чужого комфорта. Установите границы и бережно относитесь к собственным потребностям. В воскресенье, 22 марта, Солнце соединится с Нептуном, что может вызвать путаницу и иллюзии. Не позволяйте разуму создавать лишние тревоги – эта фаза пройдёт, но забота о себе крайне необходима.

Дева

Девы на этой неделе могут столкнуться с трудностями в общении и напряжением в отношениях, как личных, так и рабочих. Если чувствуете излишние конфликты, постарайтесь отложить сложные разговоры на более подходящее время.

Во вторник, 17 марта, Луна соединится с Марсом, что может спровоцировать гнев или недоверие. Сохраняйте спокойствие, не реагируйте импульсивно на провокации и защищайте свою энергию. Меркурий станет прямым только в пятницу, 20 марта, поэтому недопонимание в начале недели – нормальная ситуация. Держитесь поддержки близких и помните: после этой недели обстоятельства улучшатся.

Близнецы

Близнецам предстоит неделя с высокой энергией на работе и в общении с коллегами. В воскресенье, 15 марта, Меркурий соединится с Марсом, создавая напряжение, которое сохранится на всю неделю. Это проявляется в виде раздражения и словесных конфликтов, особенно во вторник, 17 марта, когда Луна соединится с Марсом.

Важно не поддаваться импульсам и избегать поспешных решений. Энергия огненных знаков может вызвать усталость, поэтому старайтесь хорошо отдыхать и беречь силы.

