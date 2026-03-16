Поляки планировали превратить Су-22 в ракетные платформы, но в итоге списали их, - эксперты

О списании и передаче Су-22 в музей стало известно в этом году.

До конца прошлого года Польша была единственным в Европе эксплуатантом самолетов типа Су-22, которых, по официальным данным, оставалось 11 единиц и которые находились на вооружении 21-й авиабазы тактической авиации в Свидвине. Как пишет Defense Express, их сняли с вооружения в сентябре 2025 года, а минимум один "борт" стал музейным экспонатом.

"История интересна хотя бы тем, что ранее поляки делали некоторые расчеты на тему, насколько целесообразно будет Су-22 после снятия с вооружения превратить в летающие платформы для запуска малогабаритных ракет-носителей со стартовой массой не более 2-4 тонн и полезной нагрузкой до 50 килограммов максимум", - отмечают аналитики.

О списании Су-22 и передаче в марте 2026 года одного из них в Музей спасательной службы в Зброславице сообщил польский портал Defence24, а передающим стороной этого самолета вообще будет Силезский технологический университет.

"Однако интересно, что речь идет о борту под номером 3306 производства 1986 года, который был списан вообще после 2011 года. Из чего следует, что кроме имеющихся "на бумаге" в строю 11 Су-22 (фактическое количество боеспособных при этом было неизвестно), определенное количество самолетов этого типа находилось на хранении в различных учреждениях", - подчеркнули эксперты.

В Defense Express напомнили, что во времена существования "Варшавского договора" Польша в 1980-х годах купила более 110 самолетов типа Су-22, а именно 90 Су-22М4 и 20 двухместных Су-22УМ3К. На тот момент, отмечают аналитики, это была очень серьезная закупка авиатехники для поляков.

Если рассматривать идею модернизации самолетов, то специалисты Института авиации и Военного технологического университета Польши подсчитали, что те же Су-22 и МиГ-29 даже после списания в 2025–2027 годах якобы смогут поднимать ракеты-носители со стартовой массой 2-4 тонны, и что это будет выгодно для польских космических амбиций, несмотря на необходимые работы по переоборудованию самолетов.

"Главный аргумент - реактивные самолеты под ракеты-носители не потребуют сложной инфраструктуры. Но в этих расчетах было базовое "слабое место" - отсутствие самих ракет-носителей соответствующего класса в распоряжении Польши, особенно для воздушного старта", - добавили в издании.

