Буйвол против бизона: в чём на самом деле разница между этими 1000-килограммовыми гигантами

Хотя эти названия часто используются как синонимы, между этими животными существуют кардинальные различия – от анатомии до степени опасности для человека.

Отличить буйвола от бизона на самом деле довольно просто: достаточно знать, что один позволит вам посидеть у себя на спине, а другой – растопчет. Путаница возникла еще в 1616 году, когда французский исследователь Самюэль де Шамплен ошибочно назвал американских бизонов "буйволами" – buffles, и это прозвище закрепилось в языке на века, пишет BBC Wildlife.

Внешний вид и анатомия

Настоящие буйволы – водяной и африканский – имеют короткую шерсть черного, серого или коричневого цвета. Их огромные рога расходятся широкой дугой. У африканских буйволов рога соединяются на лбу, образуя прочный костный "щит", который является мощным оружием против хищников.

Бизоны же имеют совсем другой силуэт. У них есть выраженный горб за головой, короткая "борода" и густая лохматая шерсть на передней части туловища. Их рога значительно короче, чем у буйволов. Европейский бизон немного выше и имеет более длинные ноги по сравнению с американским родственником.

Образ жизни

Водяные буйволы: обитают в Юго-Восточной Азии и Индии. Они обожают воду и болота для терморегуляции. В основном это прирученные животные с кротким характером.

Африканские буйволы: населяют субсахарскую Африку. Это одни из самых опасных животных континента, убивающие более 200 человек в год. В стадах царит "демократия": самки указывают направление движения, поворачиваясь в нужную сторону во время отдыха.

Американские бизоны: раньше миллионными стадами населяли США и Канаду, но в XIX веке были почти полностью истреблены колонизаторами. Они способны расчищать снег головой, чтобы добраться до травы, и чрезвычайно агрессивны, если чувствуют угрозу.

Европейские бизоны: обитают в лесах и горах Центральной и Восточной Европы, в основном в Польше и Беларуси. Они прыгают лучше, чем их американские сородичи, и не имеют естественных врагов, кроме редких волчьих стай.

Питание

Буйволы и бизоны питаются различной растительностью.

Водяные буйволы едят траву, кукурузу, листья бананов, кору деревьев и водные растения. Большинство из них одомашнены, поэтому их часто кормят люди. Африканские буйволы пасутся на высокой траве, которую выдергивают длинными языками. Когда трава вытоптана стадом, они переходят на другое место.

Американские бизоны едят травы, осоку и иногда шалфей. Они могут проходить примерно 3 км в день, ища пищу. Зимой животные разгребают снег головой, чтобы добраться до травы. Европейские – едят листья, побеги, траву, кору, грибы и травянистые растения.

Кто охотится на гигантов

Водяные буйволы почти не имеют естественных врагов, но в Индии на диких особей могут нападать тигры. Их африканские сородичи часто становятся добычей львов. Гиены, дикие собаки и крокодилы обычно нападают только на молодых или слабых животных.

На американских бизонов могут охотиться волки или гризли, но обычно они атакуют только более слабых или больных. Больше всего повезло европейским бизонам, у них почти нет естественных врагов. Лишь изредка волки могут напасть на детенышей.

Редкие животные

Ранее УНИАН писал, что в мире существует много необычных животных, но это, похожее на медведя и щебечущее как птичка, является одним из самых редких представителей семейства псовых. Небольшой хищник обитает преимущественно в джунглях Амазонки, имеет короткие лапы, рыжевато-коричневую шерсть и даже частично перепончатые лапы, помогающие хорошо плавать. В отличие от других собак, он общается высокими звуками, похожими на птичий щебет, и использует их во время коллективной охоты. Животные живут стаями, но ведут очень скрытный образ жизни, поэтому ученые редко их видят и часто исследуют только по следам или ДНК из останков.

