Журналисты выяснили, как Северная Корея поставляла боеприпасы России

Северная Корея стала одним из крупнейших поставщиков артиллерийских боеприпасов для российской армии с начала полномасштабной войны против Украины. Миллионы снарядов доставлялись морем и железной дорогой, а их поток позволил Москве поддерживать интенсивные артиллерийские обстрелы на фронте, говорится в расследовании издания "Важные истории".

По данным расследователей, поставки осуществлялись по хорошо налаженной логистической цепочке. Боеприпасы загружали в северокорейских портах, после чего контейнеровозами отправляли на российский Дальний Восток в порт Дунай, расположенный в Приморском крае. Далее, как пишут журналисты, контейнеры с оружием перегружали на железнодорожные составы и отправляли вглубь РФ – на склады, откуда боеприпасы распределялись между военными частями и доставлялись на фронт.

Журналисты и аналитики смогли отследить десятки таких поставок с помощью спутниковых снимков и данных о перемещении судов. По их подсчетам, с осени 2023 года было зафиксировано не менее нескольких десятков рейсов, во время которых перевозились тысячи контейнеров с боеприпасами. Эксперты считают, что общий объем поставок с августа 2023 года может достигать миллионов артиллерийских снарядов. Среди них – боеприпасы калибра 122 мм и 152 мм, которые активно используются российской артиллерией.

По оценкам исследователей, в отдельные периоды значительная часть снарядов, применяемых российской армией на фронте, могла иметь северокорейское происхождение. При этом поставки из Северной Кореи помогли Москве компенсировать недостаточное количество собственных боеприпасов, возникшее в результате интенсивных боевых действий и ограничительных мер, вызванных санкциями. За два с половиной года четыре российских судна совершили как минимум 112 рейсов в КНДР. Они могли поставить от 8 до 11 млн боеприпасов для российской армии. Основным портом, куда якобы регулярно ходили "Ангара", "Леди Р", "Майя-1" и "Мария", стал южнокорейский Пусан. С 2023 года суда выполнили более 100 рейсов в этот порт, следует из массива данных, который изучили "Важные истории".

Журналисты издания отмечают, что сотрудничество между Москвой и Пхеньяном расширилось на фоне международной изоляции обеих стран. Россия получает необходимое вооружение и боеприпасы, тогда как КНДР может рассчитывать на экономическую поддержку, топливо и доступ к военным технологиям. Подобное взаимодействие вызывает обеспокоенность у западных стран, поскольку поставки оружия нарушают международные санкции, введенные против режима КНДР.

Расследование подчеркивает, что без поддержки Пхеньяна российской армии было бы значительно сложнее поддерживать прежний уровень артиллерийской активности в войне против Украины.

Вооружение КНДР

В начале января стало известно, что Северная Корея намерена втрое увеличить выпуск управляемого оружия. Лидер КНДР Ким Чен Ын дал распоряжение в 2,5 раза расширить мощности оборонных заводов и начать перевооружение армии уже в этом году.

В феврале NK News сообщили о том, что армия Северной Кореи получила 50 новых 600-мм реактивных систем залпового огня на базе KN-25, ракеты на этих установках могут иметь ядерную боевую часть. Новую версию пусковой установки продемонстрировали в официальном фотоотчете.

