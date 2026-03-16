Экономика Китая неожиданно выросла, несмотря на войну в Иране, – FT

Экономический рост был обеспечен экспортом, но ситуация может измениться из-за войны на Ближнем Востоке.

Экономика Китая в начале года неожиданно выросла. Объемы промышленного производства и розничного товарооборота в Поднебесной резко увеличились, несмотря на растущую неопределенность из-за эскалации на Ближнем Востоке.

Газета Financial Times пишет, что промышленное производство во второй по величине экономике мира в январе-феврале выросло на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Инвестиции в основной капитал увеличились на 1,8% после редкого падения в 2025 году.

В то же время розничные продажи выросли на 2,8% в годовом исчислении. Показатель превысил ожидания аналитиков, хотя и остается ниже планового уровня роста. В Национальном бюро статистики Китая предупредили, что "геополитические риски продолжают расти", а некоторые компании уже сталкиваются с "операционными трудностями".

Главный экономист Macquarie по Китаю Ларри Ху предположил, что экономический рост в начале года был в значительной степени обеспечен экспортом, на что указывают сильные торговые данные за январь-февраль. При этом, по его словам, ситуация может измениться из-за войны на Ближнем Востоке.

"Я ожидаю некоторого замедления во втором квартале, но пока власти в Пекине будут довольны результатами", – отметил экономист.

В январе и феврале экспорт Китая вырос на 21,8%, в частности благодаря увеличению поставок в страны Юго-Восточной Азии и Европы. В прошлом году стратегия стимулирования экспорта и развития высокотехнологичного производства помогла Китаю сформировать рекордный профицит торговли товарами в размере почти 1,2 трлн долл. Однако эта стратегия осложнила отношения с основными торговыми партнерами.

В этом месяце Китай установил цель роста ВВП на 2026 год на уровне 4,5–5%, что ниже прошлогодней цели в около 5% и является одним из самых низких показателей за последние десятилетия.

Новый пятилетний экономический план страны предусматривает увеличение потребления. Слабость потребительского спроса вызывает беспокойство в связи со слабым спросом со стороны домохозяйств. В декабре розничные продажи выросли лишь на 0,9% в годовом исчислении.

Также продолжается спад в секторе недвижимости. Инвестиции в недвижимость упали на 11,1%, а цены на жилье продолжают снижаться. Цены на новые квартиры в 70 городах Китая в феврале в среднем упали на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Влияние Китая на войну на Ближнем Востоке – главные новости

15 марта министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Россия и Китай оказывают Ирану помощь различными способами, в частности в рамках "военного сотрудничества".

Пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне сказал, что в Пекине призывают к немедленному прекращению боевых действий на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что "все стороны несут ответственность за обеспечение стабильных и беспрепятственных поставок энергоносителей".

