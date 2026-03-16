В Кении заявили, что их граждане больше не будут воевать за Россию в Украине

В то же время в РФ подчеркнули, что граждане Кении добровольно подписали контракты на участие в боевых действиях.

Министр иностранных дел Кении Мусалия Мудавади заявил, что Москва и Найроби договорились о том, что граждане его страны не будут воевать на стороне России в Украине. Такое заявление он сделал после переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве, передает Reuters.

"Его Превосходительство обсудил с нами вопросы благополучия кенийцев, находящихся в России, а конкретнее - тех, кто участвует в специальной операции. И я хочу четко отметить, что мы договорились о том, что кенийцы не будут призываться через Министерство обороны России - они больше не будут иметь права на призыв. Больше призыва не будет", - заверил Мудавади.

По его словам, для тех кенийцев, которые нуждаются в помощи, будут организованы консульские услуги через надлежащие дипломатические каналы.

"Мы не хотим, чтобы наше партнерство с Россией по каким-либо причинам определялось исключительно через призму программы специальной операции (в Украине). Отношения между Кенией и Россией гораздо шире этого", - добавил министр.

В то же время Лавров заявил, что граждане Кении добровольно подписали контракты на участие в боевых действиях на стороне армии РФ.

В частности, в отчете кенийской разведки, представленном законодателям в феврале, говорилось о том, что более 1000 кенийцев были завербованы для участия в войне в Украине на стороне РФ, что в пять раз превышает предыдущие оценки властей.

"Кенийские политики описали то, что, по их словам, представляет собой сеть недобросовестных чиновников, вступивших в сговор с синдикатами, занимающимися торговлей людьми, с целью вербовки кенийцев для борьбы на стороне России в Украине - практику, которую, как заявило Найроби, оно хочет прекратить", - добавили в Reuters.

Ранее Reuters писал, что страны Африки осторожно обходят тему вербовки своих граждан в армию РФ. По данным украинской разведки, только кенийцев в российскую армию было завербовано более 1000 человек.

"Мы хотим, чтобы кенийцев остановили - их вообще не следует призывать в армию. Мы чувствуем сильное давление со стороны некоторых пострадавших семей, которые сейчас набираются смелости, чтобы выступить и рассказать об этой проблеме", - рассказывал журналистам Мудавади.

Также сообщалось, что на Донбассе нашли тела наемников из Кении. Речь идет об Омбвори Денисе Багаке (Ombwori Denis Bagaka) и Вахоме Симоне Гититу.

"ГУР МО Украины предостерегает иностранных граждан от поездок в РФ и любой работы на территории государства-агрессора. Поездка в Россию - это реальный шанс оказаться в штурмовом отряде "смертников" и, в конечном итоге, сгнить в украинской земле", - отметили в украинской разведке.

