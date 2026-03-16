Эксперты сомневаются в эффективности новой стратегии США по уничтожению 'Шахедов'

В Соединённых Штатах обсуждают идею уничтожения пусковых установок иранских ударных дронов типа "Шахед". Как пишет профильное издание Defense One, такой подход может оказаться крайне сложным и затратным.

Военные США и их союзники уже сталкивались с угрозой иранских беспилотников, однако нынешние атаки на военные объекты стали одним из первых случаев, когда пришлось отражать наиболее массированные удары такими дронами.

Для перехвата беспилотников используются различные средства – от вертолётов и управляемых ракет APKWS до более дорогостоящего вооружения, включая ракеты класса "воздух-воздух" AIM‑9 и AIM‑120. Однако применение такого оружия против относительно дешёвых дронов считается экономически нецелесообразным.

Как отмечают эксперты, сбивать беспилотники с помощью истребителя пятого поколения F‑35 – это всё равно что "колоть орехи кувалдой". Поэтому американские военные всё чаще пытаются использовать более дешёвые средства противодействия.

Глава Центрального командования США Брэд Купер заявил, что американские силы постепенно переходят к более экономически эффективным методам борьбы с дронами. "Сейчас мы тратим много времени на уничтожение беспилотников стоимостью в сотни тысяч долларов оружием стоимостью около десяти тысяч", – отметил адмирал.

Одним из решений может стать использование специализированных зенитных дронов. Ранее США перебросили на Ближний Восток около 10 тысяч перехватчиков комплекса Merops, который ранее прошёл боевые испытания в Украине. Стоимость одного такого дрона оценивается примерно в 14–15 тысяч долларов, однако при массовых заказах она может снизиться до 3–5 тысяч.

В то же время бывший пилот истребителя и декан Института аэрокосмических исследований имени Митчелла Дейв Дептула предложил сосредоточиться на уничтожении самих пусковых установок беспилотников. По его словам, такие цели могут поражаться, например, многоцелевыми истребителями F‑16 Fighting Falcon. "Лучший способ обороны – это наступление. Поэтому нужно выйти и уничтожить пусковые установки "Шахедов"", – заявил он.

Однако аналитики предупреждают, что реализация такой стратегии может оказаться крайне сложной. Пусковые установки для иранских дронов являются мобильными и относительно простыми, поэтому их можно быстро перемещать и развёртывать практически в любой точке страны.

Опыт борьбы с мобильными пусковыми установками баллистических ракет показывает, что после уничтожения значительной части таких систем поиск оставшихся становится значительно сложнее и опаснее. Кроме того, противник может адаптироваться к подобной тактике, увеличивая масштабы массовых запусков дронов.

По мнению экспертов, более эффективным решением может быть уничтожение складов боеприпасов, производственных мощностей или инфраструктуры, связанной с выпуском дронов и ракет. Однако в случае Ирана такие операции также могут столкнуться с серьёзными трудностями.

Украинский опыт в борьбе с дронами

Во время полномасштабной войны с РФ Украина получала военную помощь от США и европейских союзников. Однако сейчас, когда на Ближнем Востоке продолжается конфликт, правительство Украины предлагает ключевую технологию для перехвата БпЛА, которые угрожают нефтяным объектам и судоходству в регионе.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные обладают достаточным опытом в сфере беспилотников и не нуждаются в помощи Украины, несмотря на её значительный боевой опыт борьбы с дронами. Об этом он сказал в телефонном интервью Fox News, комментируя возможное сотрудничество с Киевом в сфере противодействия беспилотникам на фоне войны на Ближнем Востоке.

Украинские системы борьбы с дронами привлекают внимание стран Персидского залива и других государств благодаря эффективности, низкой стоимости и опыту операторов.

